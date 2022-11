© Copyright : DR

Kiosque360. D’après les statistiques de l’Office des changes au titre du premier trimestre de l’année 2022, sur les 16,19 milliards de dirhams réalisés à fin juin 2022, les IDE américains arrivent en tête, avec un flux net de 6,16 milliards de dirhams. Cet article est une revue de presse d'Aujourd'hui Le Maroc.

Les Etats-Unis viennent de détrôner la France au Maroc en matière d’investissement. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 8 novembre. Le quotidien souligne que, pendant longtemps, la France a été le premier pays de provenance des investissements directs étrangers à destination du Maroc, mais que la balance penche actuellement en faveur des États-Unis.

En effet, d’après les statistiques de l’Office des changes au titre du premier trimestre de l’année 2022, sur les 16,19 milliards de dirhams réalisés à fin juin 2022, les IDE américains arrivent en tête, réalisant ainsi un flux net de 6,16 milliards de dirhams alors qu’ils ne dépassaient pas les 682 millions de dirhams en 2021.

«Il s’agit là du flux d’IDE le plus élevé, réalisé par les investisseurs américains au niveau national depuis 2014 (2,48 milliards de dirhams). La France arrive pour sa part en deuxième position, totalisant un flux de l’ordre de 3,78 milliards de dirhams. Il s’inscrit, en revanche, en repli comparé au niveau atteint en 2021. Les chiffres de l’Office des changes font ressortir en cette période des flux de 5,98 milliards de dirhams des IDE français», précise-t-on.

On note aussi que les données provisoires, jusque-là disponibles, démontrent un recul des IDE en provenance de la Grande-Bretagne. Même tendance pour les IDE en provenance des Emirats Arabes Unis, fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que leur flux s’est établi à 1,54 milliard de dirhams au premier semestre contre 3,98 milliards de dirhams en 2021. «Les Pays-Bas arrivent en cinquième position avec un flux de 673 millions de dirhams, alors qu’il se situait autour de 1,67 milliard de dirhams en 2021. Les IDE en provenance de l’Espagne se sont pour leur part chiffrés à 353 millions de dirhams contre 464 millions de dirhams en 2021. Ceux d’Irlande ont vu leur flux se redresser, passant de 184 millions de dirhams en 2021 à 314 millions de dirhams au premier semestre 2022», détaille le journal.

Soulignons aussi que dans l’ensemble, le flux des IDE a augmenté de 89 % au premier semestre se consolidant de 7,62 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année précédente. «Les dépenses des IDE ont quant à elles fléchi de 15,8% perdant 1 milliard de dirhams de leur valeur. La répartition de ces d’IDE par secteur attribue la part belle aux industries manufacturières. Elles captent à elles seules 7,56 milliards de dirhams de flux contre 3,33 milliards de dirhams en 2021», note le journal.

On remarque également que l’essentiel de ces investissements est capté par l’industrie chimique à hauteur de 6,07 milliards de dirhams. L’activité immobilière arrive en deuxième position avec des flux de 2,22 milliards de dirhams contre 5,22 milliards de dirhams en 2021, selon l’Office des changes. «Le flux net des IDE dans le commerce, la réparation d’automobiles et de motocycles ressort à fin juin 2022 autour de 760 millions de dirhams alors qu’il se situait autour de 1,34 milliard de dirhams en 2021. Le secteur de la construction détient pour sa part 569 millions de dirhams du flux global des IDE réalisés au premier semestre», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les IDE injectés dans le secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche sont revenus, quant à eux, à 280 millions de dirhams contre 1,12 milliard de dirhams en 2021.