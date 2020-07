© Copyright : DR

La Compagnie de transports au Maroc (CTM) annonce que les clients qui ont acheté des billets pour des départs entre le lundi 27 juillet 2020 et le vendredi 31 juillet 2020 seront intégralement remboursés. Le report du billet à une date ultérieure leur est également proposé.

Le leader national du transport routier de voyageurs annonce, via un avis diffusé sur les réseaux sociaux, que les clients qui ont acheté des billets CTM pour un départ entre le lundi 27 juillet 2020 et le vendredi 31 juillet 2020 seront intégralement remboursés. Les clients peuvent également opter pour un report de la validité de leur billet à une date ultérieure, pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour bénéficier d'un remboursement ou d'un report, les clients ayant acheté leurs billets auprès des agences CTM doivent obligatoirement se rendre à ces mêmes agences munis de leur billet original de voyage CTM ainsi que de la carte d'identité nationale (CIN) du porteur du billet.

Pour les remboursements des billets achetés sur les plateformes digitales (site interne CTM et application mobile CTM), il faudra adresser la demande par mail avec le billet électronique en pièce jointe à l'adresse [email protected]

Pour les billets achetés auprès des tiers partenaires de la CTM, il faudra s'adresser à ces mêmes partenaires, précise la compagnie.

Par ailleurs, CTM informe que les départs de (et vers) les villes non concernées par l'interdiction de circulation sont maintenus avec un possible changement d'horaire. Les clients sont ainsi priés de se rendre aux agences CTM ou d'appeler le centre d'appel au 0800 09 00 30.

Rappelons enfin qu'au-delà du lundi 27 juillet 2020, l'ensemble des départs de (et vers) les 8 villes mises en quarantaine sont pour le moment suspendus.