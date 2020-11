Intelcia IT Solutions s’implante au Cameroun et en Côte d’Ivoire

Malika Ahmidouch, directrice du pôle Intelcia IT Solutions du groupe Intelcia.

© Copyright : DR

La branche IT (Technologie de l'information) du groupe Intelcia vient d’annoncer son implantation au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Elle vise à accompagner les institutions de ces pays dans leurs projets e-gov et à offrir des solutions adaptées aux entreprises locales et étrangères.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop