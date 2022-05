© Copyright : DR

Kiosque360. Plus de 6 milliards de dirhams de crédits ont été déjà accordés à un total de 28.665 entreprises dans le cadre du programme Intelaka, soit 94% de l’objectif fixé (à fin avril 2022). Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Le bilan du programme Intelaka, lancé en 2020 pour soutenir l’entrepreneuriat des jeunes, est plutôt «très encourageant». C’est ce que rapporte L’Economiste, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mercredi 25 mai.

Le journal, qui revient sur les conclusions de la dernière réunion du comité de pilotage du Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat, indique que les premiers chiffres montrent que près de 44.695 crédits d’un montant total de 6 milliards de dirhams ont été octroyés.

Dans le détail, le nombre d’entreprises bénéficiaires atteint 28.665, correspondant aux objectifs fixés au lancement du programme, dont l’objectif était l’octroi de 13.500 crédits par an. On note qu’à fin avril 2022, les crédits accordés représentent 94% de l’objectif fixé.

L’Economiste nous apprend aussi que les financements mobilisés dans le cadre de ce programme devraient permettre de générer des investissements de 13,7 milliards de dirhams et de contribuer à la création de 97.000 emplois directs soit 159% de l’objectif (27.000 par an).

A fin 2021, les contributions à fin 2021 ont été de l’ordre de 4 milliards de dirhams réparties entre l’Etat et les banques. «A cela s'ajoutent des versements du Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social, qui interviennent en fonction des demandes des banques, qui ont atteint 613 millions de dirhams. Ces contributions correspondent aux engagements des parties mentionnées dans le cadre des conventions signées», précise le journal.

Le quotidien ajoute que la rencontre a été aussi l’occasion de faire un point sur les améliorations à apporter au programme surtout en matière d’accompagnement et que l’ensemble des parties prenantes devra œuvrer de concert pour formuler de nouvelles propositions pour améliorer le programme et aider à l’inclusion des jeunes dans l’économie du Maroc. L’accent a été mis sur le volet communication vis-à-vis du grand public.

Dans son mot d’ouverture de la rencontre, Nadia Fettah Alaoui, a rappelé que le programme Intelaka a été lancé suite au discours du roi à l'occasion de l'ouverture de la première session de la quatrième année législative de la dixième législature. «Cette rencontre a été une occasion de faire un bilan d'étapes puisque les objectifs en nombre et en volume de crédits ont atteint environ plus de 90%, et de faire un point sur les améliorations à apporter notamment en matière d'accompagnement », a-t-elle ajouté.