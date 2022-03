© Copyright : DR

Kiosque360. Pour ces deux secteurs, 13 conventions pour un investissement total dépassant les 1,7 milliard de dirhams avec 4.480 emplois à la clé ont été signées le 9 mars. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inscriptions ECO.

Dans son édition du10 mars, Les Inscriptions ECO rapporte que les 13 conventions d’investissement qui ont été signées mercredi dans les secteurs des industries agroalimentaires et pharmaceutiques pour un investissement de l'ordre de 1,731 milliard de dirhams généreront 1.780 emplois directs et 2.700 indirects. Il précise que cela correspond à un chiffre d’affaires additionnel de 2,9 milliards de dirhams.

S’agissant de l’agroalimentaire, ces conventions portent sur la réalisation de 10 projets d'une enveloppe globale de 1,2 milliard de dirhams et la création 1.500 emplois directs et 2.400 indirects.

Le secteur pharmaceutique est concerné par trois projets d’un montant de 531,4 millions de dirhams avec 280 emplois directs et 300 indirects. Le quotidien ajoute que «ces nouveaux investissements sont le révélateur de l’importance du rôle que joue la fabrication locale en tant que vecteur de développement régional, de chaînes de valeur durables et de l’export, à travers des gammes de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée».

Le quotidien affirme que ces 10 projets qui sont répartis sur cinq Régions, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, l’Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-El Hoceima, entrent dans le cadre du contrat-programme pour le développement des industries agroalimentaires, relèvent des filières de l’industrie d’écrasement d’agrumes et de production de jus, de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie, des pâtes alimentaires et couscous, de la transformation de fruits et légumes et enfin, de l’industrie laitière.

En effet, en plus de «la valorisation et la transformation industrielle de la production agricole régionale et nationale en agrumes, en lait et en fruits et légumes, ces investissements relèvent des priorités stratégiques de substitution des importations par des produits locaux répondant aux besoins du marché national en produits agroalimentaires en particulier du fromage fondu, du concentré et jus d’agrumes, du concentré de tomates et de la biscuiterie et chocolaterie», note le journal. Ce dernier estime qu'au-delà du marché local, ces nouveaux investissements aspirent à développer les exportations agroalimentaires avec une gamme de produits diversifiés et à forte valeur ajoutée.

Le quotidien rappelle aussi que le secteur pharmaceutique avec 3 projets d’investissement, est accompagnés dans le cadre du contrat de performance de l’écosystème médicaments, relevant de la filière de fabrication des génériques.

Principalement situés dans la Région Casablanca–Settat, ils portent, selon lui, sur la fabrication et le conditionnement exclusifs de médicaments injectables stériles en poches, la production de médicaments de premiers génériques destinés au marché local et à l’export ainsi que sur la fabrication de concentrés pour hémodialyse et la commercialisation de produits pharmaceutiques.