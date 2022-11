La signature du partenariat entre le fonds Nama Holding de CDG Invest et Vita Couture, spécialisé dans la production des vêtements prêt-à-porter, mardi 29 novembre 2022.

A travers son fonds Nama Holding, CDG Invest a annoncé ce mardi 29 novembre 2022, une prise de participation minoritaire dans le groupe Vita Couture, spécialisé dans la production des vêtements prêt-à-porter.

La société d’investissement Nama Holding, dédiée au développement des filières industrielles à fort contenu exportateur, détenue par CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, a annoncé ce mardi 29 novembre 2022 une prise de participation minoritaire dans le capital du Groupe Vita Couture.

«A travers cet investissement, les fondateurs du Groupe Vita Couture et Nama Holding ont l’ambition de consolider les fondamentaux de Vita Couture en tant qu’acteur de référence dans le segment du produit fini et d’engager le groupe sur un nouveau stade de croissance, à travers notamment la poursuite de la diversification des marchés cibles, l’approfondissement de la composante sustainability dans la chaîne de valeur, ainsi que l’élargissement du portefeuille produits», explique un communiqué conjoint des deux parties.

Fondé en 2013 par Mohammed Boubouh et Mohamed Benajiba, le Groupe Vita Couture est une plateforme industrielle dans la filière de l’habillement, délivrant aux grands donneurs d’ordre internationaux et nationaux une offre de services complète «one-stop-shop» couvrant toute la supply chain de production des vêtements prêt-à-porter, partant du design jusqu’à la livraison finale.

«Nous sommes ravis d’avoir CDG Invest, à travers le fonds Nama, comme partenaire stratégique, car nous sommes convaincus qu’à travers leur appui et leur vision industrielle, nous serons capables d’accélérer notre croissance et de concrétiser notre ambition», a déclaré à cette occasion Mohamed Boubouh, co-fondateur du Groupe Vita.

Le partenariat avec Vita Couture s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de Nama Holding visant à accompagner le développement des filières industrielles exportatrices, dont le secteur du textile et habillement, secteur qui dispose d’une forte capacité à poursuivre durablement sa dynamique de croissance et de transformation en phase avec les nouvelles tendances de consommation, les transformations profondes des chaînes de valeur, et les enjeux de développement durable, souligne le communiqué conjoint.