Kiosque360. Le secteur aéronautique marocain est sur les bons rails. Selon le chef du gouvernement, le secteur a des perspectives prometteuses devant lui. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’industrie aéronautique marocaine. Le journal indique ainsi que le secteur est promis à un bel avenir, avec des perspectives radieuses. «Aujourd’hui, nous sommes sur de nouvelles perspectives eu égard à la présence de grandes potentialités dans ce secteur qui connaît une mutation majeure», a affirmé Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement, dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite au pôle aéronautique de Nouaceur (Casablanca), rapporte Aujourd’hui Le Maroc.

La même source précise que l’industrie aéronautique au Maroc connaît un développement continu depuis que SM le Roi Mohammed VI a lancé ce secteur il y a deux décennies. On note que le secteur aéronautique national a enregistré une croissance de 60% durant les cinq premiers mois de 2022.

Aziz Akhannouch a notamment souligné l’importance de cette situation qui reflète la présence de compétences, cadres et techniciens nationaux, ajoutant que le secret de la réussite dans ce secteur est la formation des jeunes à laquelle veillent les professionnels du secteur et l’Etat marocain.

Le chef du gouvernement a indiqué que grâce à une technologie de pointe, au travail des jeunes et à d’autres facteurs, le Maroc a pu réussir dans ce secteur. «La visite d’Aziz Akhannouch au pôle aéronautique de Nouaceur a inclus le Groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, Midparc Casablanca Free Zone et l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA) spécialisé dans le domaine de la formation», fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc.

«Des explications sur les travaux des différentes unités et la technologie de pointe utilisée dans la production des pièces d’avion ont été présentées, à cette occasion, au chef du gouvernement qui était accompagné du ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et de professionnels du secteur», note aussi Aujourd’hui Le Maroc.

La même source rappelle que le groupe industriel et technologique Safran, spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense, a inauguré, mardi dernier à Casablanca, l’extension de son site Safran Nacelles Morocco dédié à la production de nacelles d’avion.