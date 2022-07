© Copyright : DR

Des perturbations affectent l’alimentation en eau potable de Fès et de Meknès depuis vendredi 29 juillet à 1heure du matin. À l’origine, un incident survenu au niveau des installations de pompages de la station de Sebou qui alimentent les deux villes.

Lors des opérations de maintenance effectuées au niveau des installations de pompages de la station de Sebou, une panne technique a été relevée par les équipes de la direction régionale de l’ONEE, indique l’Office dans un communiqué.

La réparation a nécessité l'interruption de production d’eau à partir du bassin hydraulique de Sebou ce vendredi 29 juillet dès 1h du matin. Cet incident a provoqué un déficit de 1.600 litres par seconde dans l'alimentation en eau potable des les villes de Fès et Meknès, souligne l’ONEE.

L'Office indique que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour réparer les dégâts, notant que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des deux villes, dans les meilleurs délais et assurer le redémarrage progressif et complet de l’ensemble des installations.

Un travail est en train d’être effectué conjointement par les équipes des deux agences de distribution d’eau et d’électricité de Fès et de Meknès pour faire face à cette situation exceptionnelle et pallier le manque d’eau en recourant aux ressources hydriques souterraines, assure l’ONEE.