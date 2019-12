© Copyright : DR

Kiosque360. Bureau Veritas, TUV Rheinland et ApplusFomento sont les trois sociétés choisies par le ministère de l’Industrie et du commerce pour assurer le contrôle de conformité des importations. Les détails sur ce nouveau dispositif.

Le ministère de l’Industrie et du commerce a enfin désigné les trois sociétés chargées du contrôle de conformité des importations, nous apprend L’Economiste dans son édition de ce mercredi. Le quotidien précise qu'il s’agit du Français Bureau Veritas, de l’Allemand TUV Rheinland et de l’Espagnol ApplusFomento. Soulignons que le nouveau dispositif, qui entre en vigueur à partir du 1er février 2020, sera décliné sur deux niveaux. L’Economiste explique ainsi que certains produits sensibles et touchant directement à la sécurité et la santé des utilisateurs devront être contrôlés aux frontières. On apprend que la liste est composée des pièces de rechange de véhicule, des matériaux de construction, ainsi que des réchauds et chauffe-eau à gaz, des articles de textile/habillement exception faite des tenues de travail, des chargeurs de portable, de la moquette. Ces articles devront obligatoirement être contrôlés avant leur débarquement. Le quotidien souligne que les sociétés en charge du contrôle devront, via l’échantillonnage de chaque lot, s’assurer que les articles inspectés sont tous conformes.

Le deuxième niveau de contrôle porte sur les autres produits, mais dans leur pays d’origine. Ainsi, les importateurs devront produire des certificats de conformité, délivrés par l’une des trois sociétés sélectionnées, avant la mise sur le marché. Notons que l’ensemble des procédures relatives à l’importation resteront en vigueur.

L’Economiste indique que le nouveau dispositif devrait alléger le contrôle aux frontières en réduisant le nombre de dossiers à traiter par les services de la direction de la qualité au ministère de l’Industrie. Rappelons que, comme le prévoit la loi 24-09 relative à la sécurité des produits et des services, les produits non conformes doivent être refoulés, suspendus à l’importation ou à la production, retirés ou rappelés, avec en plus la possibilité de publier une mise en garde. L’Economiste ajoute que le nouveau dispositif vise à protéger les consommateurs et à instaurer la confiance quant à certains produits sensibles tels que les pièces de rechange automobile.