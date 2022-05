© Copyright : DR

Kiosque360. Le nombre d'unités d'habitation produites s’élève à 259.167 unités durant l'année écoulée. Les produits dédiés à la garantie des prêts au logement ou au financement de l'acquisition du logement ou du terrain s’arrachent comme des petits pains. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ÉCO.

En dépit de la hausse généralisée du coût des matières premières, dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement induites par la perturbation des chaînes de transport, par des conditions climatiques inhabituelles, notamment des sécheresses, des inondations et des vagues de froid ainsi qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande, l’économie marocaine a renoué avec la croissance en 2021 avec un fort rebond de l’ordre de 7,6% en moyenne pour les quatre trimestres de l’année 2021 (4T-21) contre -6,3% en 2020. C’est le constat que fait Les Inspirations ECO dans son édition du jour.

Le quotidien relève que «l’immobilier est le secteur qui a su tirer son épingle du jeu puisque les chiffres ont de quoi dessiner une tendance de sortie de crise». Il n'y a qu'à voir le nombre d'unités d'habitation produites durant l'année écoulée qui a atteint 259.167 en hausse de 1% par rapport à l'année 2020.



Le journal constate, en revanche, que les mises en chantier ont reculé de 2,4% pour revenir à 234.701 unités. Pour ce qui est du financement, «l'additionnel des crédits immobiliers a atteint 6,8 milliards de dirhams (MMDH) ou +2,4% en 2021, soit quasiment le même niveau affiché un an auparavant», fait-il savoir tout en expliquant que «cette évolution recouvre une hausse de 4,7% des crédits alloués à l'habitat et une diminution de 7,9% des financements alloués à la promotion immobilière».

Et de rappeler que «l'année 2021 a connu une reprise des ventes du ciment avec un rebond de 14,8% après une baisse de 10,7% en 2020 suite à la hausse des ventes au niveau des segments de la distribution (+12,8%), du béton prêt à l'emploi (+24,2%), du préfabriqué (+20,1%), du bâtiment (+13,3%) et de l'infrastructure (+2,3%)». Quant au fonds Damane Assakane, «regroupant les produits Fogarim dédiés à la garantie des prêts au logement en faveur des populations à revenu modeste ou non régulier, il a atteint 18.338 en 2021, en augmentation de +20,3% par rapport à l’année 2020 ».