Kiosque360. Le secteur retrouve peu à peu son rythme, malgré le contexte de crise sanitaire. Voici les tendances ville par ville.

Le marché immobilier semble retrouver son rythme normal, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour.

Le quotidien, qui revient sur le 5ème guide de l’immobilier de Mubawab publié récemment, indique que le mois d’août a connu une augmentation trimestrielle de 81% de l’offre de logement, mais que cette augmentation commence toutefois à ralentir du fait de la saisonnalité annuelle. «Nous sommes tout de même à 10% au-dessus du niveau de l’offre de logements par rapport à la même période en 2019, ce qui témoigne d’une reprise assez saine du marché. La demande a connu une hausse trimestrielle de +43%, hausse qui se maintient toujours dans le positif avec une évolution mensuelle de +12%», détaille Kevin Gormand, directeur général et cofondateur de Mubawab.

On apprend aussi qu’il y a eu une rétraction du prix moyen du mètre carré au troisième trimestre et que ce dernier s’est situé autour de 9.700 dirhams, marquant ainsi un repli de 2,3%. Aujourd’hui Le Maroc souligne également que l’évolution des prix par catégorie de bien fait ressortir une évolution différenciée des prix des appartements. «Les prix des appartements anciens maintiennent leur hausse depuis la sortie du confinement, notamment dans les grandes agglomérations. Il y a une hausse de 2% au troisième trimestre. En revanche, le prix des appartements neufs a reculé de 2% sur ladite période. Quant aux villas, leur prix a nettement reculé au troisième trimestre. Il a régressé de 5% pour l’ancien et de 12% pour les nouvelles villas», précise le journal.

Le journal précise que les prix des logements neufs n’ont pas fait preuve de vigueur ce mois d’août et qu’ils ont même reculé de 5% au cours des trois derniers mois. Le guide montre également que la baisse s’est encore une fois fait sentir davantage sur le marché des villas neuves que sur celui des appartements anciens, avec respectivement -12% contre seulement -2 %, et ce pour les trois derniers mois. Mubawab indique également que les niveaux de prix des appartements neufs par rapport à la même période en 2019 ont connu une augmentation de 8%, ce qui prouve que, malgré des fluctuations saisonnières, la demande se maintient pour ce type de biens, ce qui met une pression sur les prix du marché.

L’étude précise également que les prix des appartements anciens n’ont reculé en août que dans cinq villes. «Pour ce qui est des villas, ce segment a subi de grandes variations de prix surtout dans les villes de Fès, Rabat, Bouskoura et Casablanca, avec des évolutions qui oscillent entre -9% et -10%. Les prix ont, en revanche, augmenté à Agadir (+2 %) et Salé (+3 %), tandis qu’ils ont stagné à Nouaceur», conclut Aujourd’hui Le Maroc.