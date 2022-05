© Copyright : DR

Kiosque360. La région de Dakhla-Oued Eddahab procède au lancement d’une étude relative à l’élaboration d’un nouveau Plan Régional de l’Habitat. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La région de Dakhla-Oued Eddahab procédera à la mise en place d’un nouveau plan régional de l’Habitat pour accompagner les mutations que connaît cette région, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi. «Dans les détails et selon la direction régionale de l’habitat et de la Politique de la ville de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Maroc connaît une urbanisation accélérée qui est passée de 55% en 2004 à 62,4% en 2018, ce qui a engendré une forte demande en matière d’habitat, d’équipements et de services», indique le quotidien, ajoutant que cette situation interpelle les pouvoirs publics qui comptent davantage préparer les territoires à la réception de ce nouveau flux urbain.

La même source précise qu’à cet égard, et suite aux recommandations de la feuille de route issue des travaux du Conseil national de l’habitat approuvées lors de la tenue de sa deuxième session en 2018, il a été recommandé de mettre en place les Plans régionaux de l’habitat (PRH) en tant que document de référence au niveau régional/local, pour une programmation réfléchie avec les acteurs locaux prenant en compte les potentialités et les limites de chaque région. On note ainsi que ce PRH a été intégré en tant qu’outil pour la déclinaison du cadre d’orientation relatif à l’application des compétences propres et partagées avec les régions. On apprend aussi que ladite direction procède au lancement d’une étude relative à l’élaboration dudit PRH dédié à la région de Dakhla-Oued Eddahab.

«Cette étude a pour principal objectif l’établissement d’une vision stratégique concertée d’intervention en matière d’habitat, adaptée au contexte de la région étudiée incluant les principales provinces/préfectures dans les milieux urbain et rural, et ce suite à un croisement et une analyse des données collectées. Ladite vision sera déclinée en actions concrètes d’interventions, suivant une programmation et un plan d’action à l’horizon 2032», explique le journal.

Par ailleurs, le PRH constituera une base pour quantifier et qualifier les besoins et attentes de la région en matière d’habitat. Les documents d’urbanisme (en cours d’établissement ou déjà homologués) tiendront compte, afin de bien jouer leur rôle de cadrage de l’aménagement et de ciblage des besoins en habitat, de l'adéquation entre l’offre urbanistique en habitat et la demande. «Ce plan permettra de territorialiser la politique de programmation en matière d’habitat à l’échelle régionale sur une durée de 10 ans, en tenant compte des documents et plans d’aménagement et d’urbanisme déjà mis en place (SRAT, SDAU, PA..) », conclut Aujourd’hui Le Maroc.