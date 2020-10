© Copyright : Dr

Kiosque360. Au 4ème trimestre, la croissance serait en chute de 5,5% d’après les prévisions du Haut-Commissariat au Plan, qui prévoit également une atténuation de la baisse d’activité et un redressement progressif de la demande intérieure.

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) livre ses perspectives pour le 4ème trimestre et dresse un tableau plutôt sombre avec une contraction de la croissance de 5,5% contre +2,3% à la même période l’an passé, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 7 octobre. D’après les données du HCP, au 4èmetrimestre, les activités hors agriculture devraient fléchir de 5,2% (contre 9% au troisième trimestre) et la valeur ajoutée agricole devrait baisser de 5,8% (contre une baisse de 6,2% au troisième trimestre). Toutefois, le HCP estime que, durant le 4ème trimestre, la baisse d’activité devrait s’atténuer.

Côté demande intérieure, elle serait synonyme de redressement progressif modéré avec une baisse des dépenses des ménages et une légère reprise des achats de biens durables. Autres indications: un fléchissement de 7,9% de la consommation domestique, une baisse de 5,3% de la valeur ajoutée du secteur secondaire et un investissement relativement modéré, notamment dans les produits industriels et de construction.

Quant au tertiaire, il afficherait une contribution négative de 2,8 points à l’évolution du PIB. Néanmoins, le secteur (tout particulièrement le commerce, le transport interurbain et la restauration) poursuivrait sa légère reprise, comme le décrit le quotidien qui zoome également sur le troisième trimestre, le qualifiant de «moins pénalisant» au vu des chiffres récoltés par le HCP: un recul de la croissance de 8,7% contre 14,9% au deuxième trimestre, un allégement du déficit commercial de 10,2%, une baisse de 15,4% des importations au lieu de 25,7% un trimestre plus tôt, un fléchissement de 10,8% de la consommation des ménages contre 21,2% trois mois auparavant…