Dans une circulaire, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise et de l’emploi appelle au contrôle de l’application stricte de la nouvelle grille salariale telle que définie par le décret fixant le salaire minimum légal dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales ainsi que dans l’agriculture.

Dans une circulaire adressée aux directeurs régionaux et provinciaux de l’Inclusion économique, de la petite entreprise et de l’emploi, Younes Sekkouri indique que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) augmente de 5% à partir du 1er septembre, passant de 14,81 dirhams par heure à 15,55 dirhams par heure. Actuellement, cette hausse n'inclut pas les travailleurs du secteur du tourisme. Ceux-ci ne profiteront de cette mesure qu'à partir de janvier 2023.

Quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il a été augmenté de 10%. Il est désormais fixé à 84,37 dirhams pour une journée de travail à compter du 1er septembre 2022 (au lieu de 76,70 dirhams auparavant).

Le ministre appelle donc les directeurs régionaux et provinciaux de l’Inclusion économique, de la petite entreprise et de l’emploi à inviter les inspecteurs de travail à assurer le contrôle du respect par les employeurs de la nouvelle grille salariale telle que définie par le décret n°2.22.606 portant fixation du salaire minimum légal dans les secteurs de l’industrie, du commerce, des professions libérales et de l’agriculture.

Rappelons que cette revalorisation du SMIG et du SMAG s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures annoncées par le gouvernement pour l’amélioration des revenus des citoyens. Il s’agit d’une concrétisation des engagements contenus dans l’accord social avant le lancement du deuxième round du dialogue social.