VidéoCes derniers jours, le prix des légumineuses connaît une hausse significative imposée par la sécheresse, mais aussi par les effets de la crise en Ukraine et la perturbation des chaînes d’approvisionnement. Reportage au marché des céréales et des légumineuses de Casablanca.

Le tarif des légumineuses les plus consommées par les Marocains ne cesse de grimper, à l’image de quasiment tous les produits de première nécessité. Partant de ce constat, Le360 est allé à la rencontre des commerçants du marché de gros des céréales et légumineuses de Casablanca pour faire le point sur les prix de vente des fèves, haricots, pois chiches et lentilles.

Interrogé par Le360, Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales et des légumineuses de Casablanca, fait d'emblée remarquer que les prix des différents types de légumineuses, importées ou produites localement, ont connu une hausse significative cette année, à cause de la sécheresse, des effets de la crise en Ukraine et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Le kilogramme de fèves coûte actuellement entre 12 et 14 dirhams, soit 2 dirhams de plus que son prix habituel. Cette hausse s’explique, selon ce commerçant, par le blocage d’une importante quantité de fèves dans les ports, et aussi par une nouvelle taxe douanière imposée à l’importation.

Le prix des lentilles est «relativement stable» par rapport aux années précédentes, précise Aziz Watiq. Selon lui, le kilogramme coûte entre 13 dirhams, pour les lentilles importées, et 26 dirhams (prix grossistes) pour les celles produites localement.

Le kilogramme de pois chiches est vendu, à un grossiste, entre 12 et 19 dirhams. «Ce prix varie suivant la qualité des pois chiches», explique le commerçant.

Pour le kilogramme des haricots, il faut compter entre 12,2 et 14,5 dirhams pour la production locale, et 16 dirhams pour ceux importés d’Egypte.

Pour le représentant des commerçants du marché de gros des légumineuses de Casablanca, cette hausse de prix, imposée par la conjoncture actuelle, est subie essentiellement par le consommateur final.