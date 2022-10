© Copyright : DR

Le président de la Confédération africaine des industries du cuir (COAFRIC) et premier vice-président de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC), Hamid Ben Rhrido, a été élu, jeudi 27 octobre 2022, président du Centre marocain des techniques du cuir (CMTC).

Un changement s’est opéré au top management du Centre marocain des techniques du cuir (CMTC). Lors de l’assemblée générale du centre, tenue jeudi 27 octobre 2022 à Casablanca, Hamid Ben Rhrido, président de la Confédération africaine des industries du cuir (COAFRIC), également premier vice-président de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC), a été élu président du CMTC, à l’unanimité des membres.

Lors de cette assemblée générale, les membres du conseil d’administration du centre représentant les différentes branches industrielles du secteur marocain du cuir ont été également élus pour un mandat de 3 ans, conformément aux statuts du CMTC.

Le CMTC a été créé en 2005 à l’initiative du ministère du Commerce et de l’industrie en partenariat avec la FEDIC. C’est un centre d’expertise particulièrement pour les industries du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie, du vêtement en cuir et plus généralement pour les produits industriels.

CMTC est aussi une structure technologique dotée de laboratoires et plateformes techniques spécialisées qui intervient en support des industriels du secteur marocain du cuir par des activités d’intérêt général et des activités à vocation privée.