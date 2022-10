© Copyright : DR

Azzedine Jettou a été élu nouveau président de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC), à l’issue d’une assemblée générale ordinaire organisée le 29 septembre à Casablanca.

L’assemblée générale ordinaire a été l’occasion pour les membres de cette fédération de discuter du bilan du mandat du président sortant et des nouvelles perspectives du secteur, souligne la FEDIC dans un communiqué.

La nouvelle équipe élue aura, compte tenu du dynamisme du secteur et de l’amélioration significative de son attractivité, du pain sur la planche: capitaliser sur les réalisations du bureau sortant, achever les projets des zones industrielles de Ain Cheggag et de Casa city Shoes, accélération de la spirale des investissements nationaux et étrangers, refonte du système de la formation professionnelle relative aux métiers du cuir, amélioration de l’image des métiers du cuir, etc.

Par ailleurs, poursuit la même source, et conformément aux statuts de la FEDIC, Azzedine Jettou a mis en place, dès son élection, un bureau composé de membres appartenant à différents écosystèmes du cuir (chaussure, maroquinerie & vêtements en cuir et tannerie) et régions.

Hamid Ben Rhrido, président de la Confédération africaine du cuir et président sortant de la FEDIC, assurera le binôme de Jettou et occupera le poste de premier vice-président dans le nouveau mandat.

Azzedine jettou est titulaire d’une licence et maîtrise en économie obtenue à l’académie de Montpellier. Il a été administrateur du groupe «Au Derby» et récemment fondateur de Shoeleven company. Il est également président du centre marocain technique du cuir (CMTC).