Kiosque360. Les principaux indicateurs (crédits, transactions, ciment, matériaux...) sont en hausse. Aujourd’hui, le plan de relance prévoit de nouveaux cahiers des charges.

Il semble que le secteur de l'habitat s'inscrive déjà dans un processus de relance, affirme L'Économiste qui, dans son édition du jour, rapporte que "la production de ciment a retrouvé sa dynamique d'antan, que les chantiers de construction ont repris et que les transactions sont en hausse de 30%..." Il relève également que "le nombre de prêts garantis Fogarim et Fogaloge sont au-dessus des indicateurs enregistrés en 2019, qui ont augmenté de 30% entre les mois d'août et septembre derniers. Dans cette embellie, le journal remarque que les sociétés immobilières cotées sont toutes réservées à la hausse. Pour maintenir cette dynamique, Nouzha Bouchareb, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville citée par L'Economiste, veut mettre en place une vision à court et à moyen termes". Il faudra que les multiples indicateurs de résilience soient suivis, analysés de façon ponctuelle et appuyés dans le temps.

Ceci étant, le quotidien avance que "cette dynamique est la résultante d'une série de décisions et d'un paquet de mesures d'urgence, prises aussitôt que le déconfinement a été instauré par les pouvoirs publics, ce qui a permis ces prémices de reprise dans un secteur d'activités multiples et un écosystème à caractère transversal". Il cite, parmi ces mesures, "la reprise des chantiers de construction, la dynamique dans les activités de matériaux de construction, la mise en place de protocoles de prévention à travers des guides d'hygiène et de mesures barrière, deux chartes de solidarité signées avec les intervenants de l'ensemble de l'écosystème, le processus de dématérialisation des services liés au traitement de dossiers en souffrance et auprès des agences urbaines ...", et parle d'un taux de 50% des 5.000 dossiers en souffrance traités durant cette période et ayant reçu un avis favorable". Cela équivaut à 11 milliards de dirhams d'investissement et à la création de quelque 40.000 emplois". L'Économiste évoque aussi la mise en place d'un "dispositif exceptionnel de redressement du marché au niveau de l'offre et de la demande pour assurer la continuité de l'activité et surtout le maintien des emplois et des revenus dans un contexte des plus difficiles". Il rappelle que le secteur de la construction et de l'immobilier génère au moins 1 million d'emplois annuellement et contribue à hauteur de 6% au PIB. L'ensemble des activités confondues de l'écosystème contribue à hauteur de 12% au PIB.

Le quotidien soutient que la ministre annonce une batterie de mesures qui seront bientôt effectives pour "mettre en place les conditions favorables à une relance économique forte et durable, de manière à gagner des points dans le PIB". Ainsi, le PLF 2021 devrait être "la porte d'entrée pour co-construire le nouveau modèle de développement économique, les programmes qui seront mis en 2021, l'innovation, l'inclusion sociale, la régionalisation... "