Kiosque360. Le budget d'Investissement de l’Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala s’élève à 275,4 millions de dirhams au titre de l'exercice 2023. Priorité: la modernisation des équipements hydroagricoles. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Opinion.

Le ministre de l'Agriculture, Mohammed Sadiki, a présidé à El Jadida les travaux de la deuxième session du Conseil d’administration de l’Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala (ORMVAD) au titre de l’exercice 2022. Les travaux du Conseil ont été consacrés à la présentation de l'état d'avancement des réalisations physiques et financières de l’exercice 2022 ainsi que du plan d’action et des projets programmés dans le cadre du budget au titre de 2023, lit-on dans L’Opinion du mardi 20 décembre.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, l’importance accordée à la région Casablanca- Settat, comme pôle d’investissement agricole, dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green qui prévoit à l’horizon 2030 un investissement total de 20,37 milliards de dirhams, dont 60 % d’investissement public, à travers la réalisation de projets au profit de 1.428.485 agriculteurs. Ces projets devraient permettre de créer une valeur ajoutée de 18,3 milliards de dirhams et de générer environ 31,5 millions de journées de travail.

S’agissant du plan d’action de l’Office au titre de l’exercice 2023, il est axé essentiellement sur l’achèvement des projets en cours et le lancement de nouveaux projets dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green. Le budget d'Investissement de l'ORMVA des Doukkala, prévu au titre de l'exercice 2023, s’élève à 275,4 millions de dirhams.

Parmi les actions programmées au niveau de la zone d’action de l’Office, il y a la poursuite des travaux de modernisation des équipements hydroagricoles sur une superficie de 22.133 ha dans le cadre de la deuxième tranche du Programme National de l’Economie de l’Eau d’Irrigation (PNEEI), ainsi que le lancement des études pour le réaménagement et le revêtement du canal principal bas service.

Il est également prévu la réalisation des opérations d’entretien des ouvrages et des équipements du réseau d’irrigation reconverti en système d’irrigation localisé dans le cadre du PNEEI pour assurer leur durabilité, en plus du renforcement des travaux de maintenance des équipements hydroagricoles pour une meilleure efficience et rendement du réseau d’irrigation.

Concernant le programme de développement des filières de production agricole, il est prévu la poursuite de la réalisation de cinq projets solidaires et le lancement de deux autres projets dans le cadre de la stratégie Génération Green. Le chantier de la généralisation de la protection sociale sera poursuivi à travers l’actualisation du registre national des agriculteurs et leur accompagnement.