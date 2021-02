Mohamed Benchaâboun répond à des interventions des membres de la commission des Finances et du développement économique, le 27 octobre 2020, concernant le PLF 2021.

Lors de son exposé devant les membres de la commission des finances, ce lundi 22 février 2021, le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, a présenté les grandes lignes du projet de loi-cadre sur la protection sociale. Les détails.

Dans son exposé, l’argentier du Royaume s’est longuement arrêté sur les objectifs et principes encadrant l’action de l’Etat dans le domaine de la protection sociale, insistant sur la nécessité de préserver les équilibres financiers des différents régimes concernés (Assurance maladie obligatoire, retraite, allocations familiales, retraites, indemnité pour perte d’emploi).

A cette occasion, le ministre des Finances a dévoilé le calendrier de la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire à l’horizon 2022.

Au cours du premier trimestre 2021, la réforme prévoit l'intégration des catégories assujetties à la Contribution professionnelle unique (800.000 commerçants et artisans).

Dans une seconde étape, 1,6 million d’agriculteurs et 500.000 artisans rejoindront l’AMO entre le deuxième et troisième trimestre 2021.

Ensuite, ce sera le tour des professionnels du secteur des transports (220.000 bénéficiaires) et des professions libérales et réglementées (80.000) durant les troisième et quatrième trimestre 2021.

L’intégration totale des catégories des personnes démunies, bénéficiaires du Ramed (11 millions de bénéficiaires) est également programmée pour l’année 2021.

Le coût total de la généralisation de la couverture sociale s’élève à 51 milliards de dirhams, répartis comme suit:

- AMO: 14 milliards de dirhams

- Allocations familiales: 20 milliards de dirhams

- Retraites: 16 milliards de dirhams;



- Indemnité pour perte d’emploi: 1 milliard de dirhams.

Le financement de la réforme s’appuiera sur deux mécanismes.



- Un mécanisme basé sur les cotisations, pour un total de 28 milliards de dirhams, réservé aux personnes dotées d’une capacité contributive pour le financement de la couverture sociale.

- Un mécanisme de solidarité, pour un montant de 23 milliards de dirhams, sera mis en place au profit des personnes démunies.

