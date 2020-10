© Copyright : DR

Le groupe Attijariwafa bank a organisé la première édition du Colloque digital «Talents Africains», les 26 et 27 octobre 2020, à Casablanca. Les détails.

Présidé par Mohamed El Kettani, Président du groupe Attijariwafa bank, et initié par le département Capital Humain du Groupe, cette édition sous le thème «Le Développement des Talents Africains, un Enjeu Majeur pour la Transformation du Continent» vise à créer les conditions d’une synergie constructive et une dynamique auprès des talents seniors, experts métiers et cadres dirigeants à l’échelle internationale et continentale.

Honoré par la présence de Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et Marocains Résidant à l’étranger, Le colloque a été également marqué par la participation de plusieurs personnalités du monde diplomatique: Ibrahim Al Khalil Seck, ambassadeur du Sénégal au Maroc, Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire et Mohamed Meythqal, ambassadeur Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale.

Cet événement était un espace dynamique d’échanges et de partage d’expérience inédite avec la participation de plus de 4.500 talents africains représentant plusieurs pays et établis dans plusieurs continents.

Cinq conférences et une table ronde animées par des membres du Top management du groupe Attijariwafa bank et par des personnalités de notoriété publique, du monde diplomatique, économique, financier et social, ont permis aux participants de débattre pendant les 2 jours du devenir de la jeunesse africaine et du talent africain au service d’une Afrique qui croit en son avenir.

L’accent a été mis aussi sur l’échange avec les talents seniors à travers des espaces dédiés à des lignes de métiers spécifiques qui chacune a été représentée par les managers du Groupe au Maroc et leurs homologues au niveau des filiales en Afrique.

L’objectif étant de mettre en contact les équipes du Groupe et des profils à très haut potentiel dans le cadre d’un registre orienté vers le partage, l’échange et le Networking.

Donnant le coup d’envoi de cette première édition, Mohamed El Kettani a d’abord rappelé le discours que le roi Mohammed VI avait prononcé devant l’Union africaine en janvier 2017 avant de souligner «notre conviction dans les capacités infinies de notre continent, ses potentialités, mais aussi notre devoir de responsabilité en tant qu’opérateur économique. Ensemble, réaffirmons notre croyance en notre Afrique, œuvrons pour sa prospérité et investissons dans notre capital humain».

Et d’ajouter: «la signature de notre Groupe est «Croire en vous», aujourd’hui je suis fier de vous dire que nous croyons en vous. Nous croyons en le potentiel de la jeunesse africaine et en notre capacité à construire une Afrique qui avance».

Dans son allocution d’ouverture, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a souligné que «ces talents, il va falloir apprendre à les dénicher, à les former et aussi à les protéger parce que la croissance de demain aura besoin de leur savoir-faire créateur. Cette croissance va consommer beaucoup de compétences, et nous risquons de faire face à une pénurie de talents voire même à une guerre de talents».

Dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture, Mohamed Soussi, directeur exécutif du groupe Attijariwafa bank en charge du Capital Humain Groupe, a déclaré que «notre continent, qui est doté de multiples ressources naturelles sait que son avenir réside dans l’extraordinaire gisement que constitue sa jeunesse».

«Notre Groupe depuis sa première implantation régionale africaine et dans chacun de ses pays de présence, à chaque fois donné l’opportunité aux talents locaux de construire une banque aux grandes ambitions locales, doublant voire triplant la taille de son réseau et de ses effectifs en quelques années.»

«Nos effectifs ont été multipliés par 2,5, le nombre de recrutements par an a dépassé 1000 recrutements par an et la moyenne d’âge a baissé pour être aux alentours de 33 ans en moyenne sur l’ensemble des filiales. Les femmes représentent aujourd’hui 44% des effectifs du Groupe et plusieurs filiales au Maroc sont dirigées par des femmes», a-t-il également indiqué.

Dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture, Maryam Zoulali, Responsable de l’entité Recrutement, Partenariats et Attractivité, a déclaré que «le colloque «Talents Africains» constitue une initiative destinée à créer une dynamique constructive auprès des talents à l’échelle continentale autour du thème du "Développement des Talents Africains, un Enjeu Majeur pour la Transformation du Continent"».

«Ce sujet s’inscrit pleinement dans la stratégie et la vision de notre Groupe qui œuvre pour promouvoir l’excellence au niveau de notre continent et qui croit dans le potentiel de notre capital humain et notre jeunesse africaine débordante d’énergie. Notre première richesse est notre capital humain, toutes les initiatives de transformation et les actions d’innovation entreprises au sein de notre continent, doivent se faire avec lui et pour lui. Il est donc important de réserver à nos femmes et à nos hommes une place de choix dans cette dynamique qui ambitionne de faire de l’Afrique un espace de succès et de développement. Le programme de la première édition du Colloque Talents Africains sera riche et passionnant avec l’intervention de personnalités de renom aux côtés des cadres dirigeants du Groupe Attijariwafa bank», a-t-elle également affirmé.

A travers ce colloque, le groupe Attijariwafa bank renouvelle son engagement à accompagner de manière pérenne les talents du Continent, et poser les jalons d’une relance post-crise où les compétences africaines seront à l’honneur.