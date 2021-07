© Copyright : DR

La Fédération des groupements interprofessionnels d'aide au conseil (FEDGIAC) interpelle le département de la Formation professionnelle ainsi que l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) à libérer, dans les plus brefs délais, les fonds dédiés au financement du conseil.

Dans un communiqué, la Fédération des groupements interprofessionnels d'aide au conseil (FEDGIAC) indique que le budget réservé au financement du conseil, des études et des actions d'information-sensibilisation a été gelé et ce, même si "un budget prévisionnel d'un montant de 200 MDH a été accordé par le comité de gestion en mars 2021".

La FEDGIAC rappelle que les pouvoirs publics ont mis en place un système de financement des actions et programmes de formation en cours d'emploi pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et l'amélioration continue des compétences des salariés.

"Ce financement, émanant d'une fraction de la Taxe de formation professionnelle (TFP), est concrétisé, au terme de procédures définies, dans deux manuels de procédures GIAC/CSF. Le premier, relatif au mécanisme de financement des études stratégiques et des ingénieries de formation, géré par les GIAC et le deuxième mécanisme, relatif au financement des actions de formation, géré directement par l'OFPPT", explique la FEDGIAC.

Le décret n°2-73-633 du 22 mai 1974 relatif à la TFP a consacré 30% de cette taxe au financement des actions menées par les deux mécanismes GIAC/CSF. Cette fraction est estimée à 718,56 MDH au titre de l'année 2020. A ce titre, seul un montant de 251,43 MDH (source OFPPT) a été affecté au remboursement des actions des deux mécanismes, soit uniquement 35% de cette fraction, note la FEDGIAC.

Pour les actions conduites par les GIAC (individuelles et sectorielles), seul un montant de 77,69 MDH a été mobilisé, soit l'équivalent de 10,5 % de cette fraction, poursuit la fédération.

"Pour faire face à cette situation dramatique que connaît la majorité des secteurs de l'économie nationale, plusieurs entreprises se sont engagées dans des études de redéfinition des orientations stratégiques, des plans de continuité d'activité et des actions de formation adaptation ou reconversion. Or, malheureusement en 2021, le budget réservé au financement du conseil, des études et des actions d'information-sensibilisation a été gelé malgré qu'un budget prévisionnel d'un montant de 200 MDH a été accordé par le comité de gestion en mars 2021", précise-t-on.

Ainsi, la fédération des GIAC interpelle les pouvoirs publics sur les raisons du retard de l’octroi du budget réservé au financement du conseil. "Si nous partageons avec l'OFPPT de nombreux points communs et le devoir d'être au service des entreprises, il y a de profondes divergences dans nos approches des fondamentaux".

A cause de ces divergences, la fédération appelle à une gestion optimisée de la formation continue.

"Le financement doit ainsi être dissocié de l'OFPPT et confié à un organe dédié", souligne-t-on.