Kiosque360. Le programme intégré d’appui et de financement aux entreprises, lancé il y a quelque semaines, suscite un grand engouement chez les jeunes. Le secteur bancaire réaffirme son engagement pour la réussite dudit programme.

Le programme intégré d’appui et de financement des entreprises suscite beaucoup d’engouement, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le journal revient notamment sur la rencontre qui a réuni, à Rabat, un parterre de responsables (Ministres, walis, directeurs de CRI, banquiers…) autour du programme Intilaka. Pour Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’Administration, la philosophie dudit programme va au-delà de l’acte de financement pour englober la transformation structurelle de l’économie. «Il s’agit d’une rupture à travers une approche volontariste pour la création durable de l’entreprise», a souligné le ministre qui ajoute que le programme a suscité un grand intérêt auprès des jeunes.

Rappelons que ce programme, en plus des 8 milliards de dirhams auxquels il est adossé, a permis la simplification des procédures. On note aussi que l’accompagnement des TPME et autres entrepreneurs fait partie intégrante du programme. Le quotidien indique que les CRI, en partenariat avec le secteur privé et la société civile, sont à même de mettre en place des infrastructures d’accompagnement avec une labellisation qui sera lancée incessamment. Soulignons que cet accompagnement sera adossé aux plateformes électroniques en vue de toucher un maximum de personnes ciblées.

Les Inspirations Eco fait remarquer que Mohamed Benchaâboun a annoncé que son département était en train de préparer une stratégie nationale de l’entrepreneuriat pour identifier l’ensemble des problématiques liées notamment au financement. Pour sa part, Othman Benjelloun, président du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), a réaffirmé la mobilisation du secteur bancaire pour la réussite de ce programme. On apprend par exemple que la BP a déjà autorisé 200 dossiers et reçu, depuis le lancement du programme intégré, quelque 1000 dossiers.