© Copyright : DR

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient la résilience des petites entreprises marocaines face à la pandémie de coronavirus en accordant un prêt d'environ 430 millions de dirhams à CaixaBank Maroc.

Ce prêt aidera la banque espagnole implantée au Maroc d’accroître les financements nécessaires pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) locales, précise un communiqué de la BERD. Les fonds seront déployés dans des sous-prêts aux entreprises locales.

Le communiqué précise par ailleurs que la BERD soutiendra la stratégie d'expansion de la CaixaBank vers les PME situées en dehors de l'axe Casablanca-Rabat, qui représentent près de 70 % de l'activité économique marocaine, ces entreprises pouvant être en outre desservies par les branches de la CaixaBank, à Tanger et à Agadir.

Au Maroc, la BERD a été l'une des premières institutions financières à développer des instruments financiers et de conseil visant à atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie.

CaixaBank est la première banque de détail en Espagne. La banque a obtenu sa licence bancaire au Maroc en 2009, où elle dispose de succursales à Casablanca, Tanger et Agadir. Elle est également un acteur majeur auprès de l’écosystème espagnol local: près de 60 % des 600 entreprises espagnoles présentes au Maroc sont clientes de CaixaBank.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et est devenu un pays d'opérations en 2012. A ce jour, la BERD a investi 2,4 milliards d'euros au Maroc dans le cadre de 65 projets. L'Espagne est également un membre fondateur de la BERD et, depuis 1992, un donateur de la BERD avec une contribution totale de plus de 104 millions d'euros.