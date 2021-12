© Copyright : DR

Kiosque360. Trouver des bailleurs de fonds pour se financer relève au fur et à mesure que l’on avance dans la crise sanitaire, du parcours du combattant. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

28,18 milliards de dirhams en prêts et dons ! C’est le montant qu'a obtenu le Maroc auprès des bailleurs de fonds internationaux en 2020 comme le rapporte Les Inspirations ÉCO dans son édition du 28 décembre.

Le journal explique que cette enveloppe totale est en augmentation de plus de 70% par rapport à 2019. Il assure que la progression s’explique par la mobilisation massive pour soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie avant de détailler le montant qui reste prédominé par le financement multilatéral (plus de 80%). «Côté tirages, ces derniers ont atteint plus de 15 milliards de dirhams en 2020, soit plus du double réalisé en 2019», précise-t-il tout en affirmant que ces financements sont venus appuyer le plan d’action établi par le Maroc en réponse à la pandémie dans ses trois composantes sanitaire, économique et sociale. Et ce à travers «l’augmentation de l’offre en infrastructures sanitaires et au soutenir et préserver les équilibres externes.

Les Inspirations ÉCO note que l’UE a été parmi les premiers à apporter son appui financier au Maroc pour un montant total de 450 millions d'euros pour l’année 2020 sous forme de don. En parallèle, la BEI a accordé un prêt de 200 millions d'euros. L’AFD a aussi prêté 50 millions d'euros et procédé à des versements anticipés sur des programmes en cours d’exécution pour un montant total de 64 millions d'euros. Le journal atteste un financement de la Banque Mondiale un montant de 1,14 MMUSD et de 204 millions de dollars mobilisés auprès de la BAD.

Ce n'est pas tout, un prêt de 300 millions d'euros a été aussi conclu avec la Banque allemande de développement (KfW). Sans oublier un prêt et un don auprès du FADES respectivement de 45 millions de dinars koweitiens et 1 million de dinars koweitiens. Le quotidien évoque aussi les fonds mobilisés auprès de la JICA via trois financements (2 sous forme de dons et un sous forme de prêt-programme d’un montant de 200 millions USD).