Kiosque360. Franc succès pour Microlabs Solutions dans la région de Fès-Meknès. En dépit du contexte de pandémie, cette structure a réussi à accompagner plus de 200 porteurs de projets dans le cadre de son escale dans cette région, du 15 août au 15 novembre.

Microlabs Solutions dresse un bilan positif de sa deuxième étape digitale ciblant les très petites entreprises de la région Fès-Meknès, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que les organisateurs de cet important rendez-vous, qui s’est tenu du 15 août au 15 novembre, relèvent à ce propos un taux de satisfaction de l’ordre de 80%. «Malgré le contexte inédit, nous avons pu relever le défi en accordant un accompagnement de proximité, gratuitement, à une population qui en avait vraiment besoin. Les participants sont, dans leur ensemble, des porteurs de projets qui n’avaient aucune notion du parcours à suivre, d’autant plus qu’ils n’étaient pas familiers avec l’outil digital», souligne Amal Cherif Haouat, directrice générale du cabinet d’études Attitudes Conseil et présidente de Microlabs Solutions. Ainsi, sur les 500 personnes inscrites à cette étape grâce au concours du CRI Fès-Meknès, 220 d’entre elles ont été retenues pour bénéficier des formations.

On apprend que la sélection a été faite sur la base de critères pointus, en l’occurrence l’état d’avancement du projet, la nature de sa problématique, ainsi que la connectivité et la réactivité du bénéficiaire. «Le premier souci révélé est relatif au montage du dossier de demande de crédit bancaire Intelaka. A cela s’ajoutent l’élaboration du business plan pour l’appui du dossier de demande de crédit, la création et le lancement de l’activité en tant qu’auto-entrepreneur, ainsi que l’identification de l’idée du projet», détaille Aujourd’hui Le Maroc.

On apprend aussi que les équipes de Microlabs ont aidé les bénéficiaires à avancer dans la réalisation de leurs projets, permettant à 46 d’entre eux de présenter leurs demandes de financement à une banque de la place partenaire de l’événement. De même, le montant global des crédits souhaités s’élève à ce jour à 5,8 millions de dirhams avec une moyenne par dossier de 413.000 dirhams.

Notons que la clôture de cette étape a été couronnée par la création d’un groupe WhatsApp baptisé «Souk El Founoun Microlabs». «Cette marketplace a pour finalité de maintenir le contact avec les bénéficiaires et inscrire l’action de Microlabs dans la durabilité. Cette initiative, qui compte à ce jour 180 adhérents, permet aux participants de partager leurs expériences, de construire un réseau de connaissance et de partenaires professionnels, ainsi que de proposer leurs produits et services en vente au sein de cette communauté», conclut le journal.