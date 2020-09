© Copyright : Le360

Kiosque360. La pandémie a fortement impacté les performances agricoles de la région. Les exportations sont en effet en forte baisse par rapport à l’année dernière. Voici les principaux produits touchés.

La crise du Covid-19 n’a pas épargné le secteur agricole, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 15 septembre. Le quotidien, qui se base sur une récente étude du CVE dans la région de Fès-Meknès, indique que ce secteur a enregistré une baisse des exportations de -73% pour l’huile d’olive, -65% pour les produits viticoles et -58% pour les boissons et jus.

Toutefois, les exportations des fruits et légumes déshydratés ont enregistré de bonne performance, avec + 80%, le caroubier et les plantes aromatiques et médicinales ont augmenté de 24%. Le journal rappelle que le volume des exportations agricoles lors de la campagne 2018-2019 avait atteint 73.905 tonnes. Sur l’impact de la pandémie sur la main d’œuvre, on apprend que les 220.000 exploitations agricoles recensées dans la région ont enregistré une réduction de leur main d’œuvre de plus de 30%.

Dans le même temps, les unités de transformation et de valorisation ont enregistré une réduction des effectifs de la main d’œuvre de 30% à 50%. On apprend que le nombre des salariés affiliés à la CNSS à fin février est de 12.869, et que durant les trois mois de confinement, les investissements à travers le Fonds de développement agricole (FDA) ont été diminués de moitié (-55%), passant de 200 millions de DH à 85,3 millions de DH.

Par ailleurs, les prix des produits agricoles sont restés stables avec une tendance à la baisse due à une offre abondante, hormis le début de la pandémie. De même, le secteur agricole occupe une place capitale dans l’économie de la région, avec 506 millions de DH de chiffre d’affaires en 2019 et une contribution à l’IS de 0,97%. Les Inspirations Eco précise aussi que la région occupe la deuxième place en termes de participation au PIB agricole national, avec une part de 15.2% de celui-ci.