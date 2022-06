© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

La commune urbaine de Fès a entamé la mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques sur certaines voies publiques. L’objectif étant d’inciter les habitants de la ville à utiliser davantage ce type de véhicule propre, afin de diminuer les effets de la pollution. Reportage.

Ces bornes, mises à la disposition de tous les conducteurs de voitures électriques, sont installées dans un premier temps sur l’avenue Allah Ben Abdellah et devant le siège de la commune de la ville de Fès.

«L’installation de ces bornes de recharge pour voitures électriques, qui d’ailleurs sont gratuites, va inciter les habitants de la ville à utiliser de plus en plus ces véhicules, et de ce fait, participer à la protection de l’environnement», explique Abdeslam Bekkali, maire de Fès, interrogé par Le360.

De son côté, Ali, utilisateur d'une voiture électrique, salue cette initiative, qui selon lui, facilitera énormément la tâche aux détenteurs de ce type de véhicule. «Au lieu de nous déplacer vers des stations auparavant désignées pour ce service, nous n’aurons qu’à recharger nos voitures sur la voie publique», confie-t-il.