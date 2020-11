© Copyright : DR

Kiosque360. Les exportateurs marocains explorent les opportunités qu’offre le marché russe aux produits halal marocains. Les détails.

Les producteurs du halal au Maroc explorent le marché russe, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 17 novembre. Le quotidien indique ainsi que l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) a récemment signé un accord de coopération avec le Centre de normalisation et de certification relevant de l’Administration spirituelle des musulmans de la Fédération de Russie et le Fonds Eurasian de développement. En vertu de cet accord, il est question d’engager des actions promotionnelles pour positionner les produits halal marocains sur le marché russe. «Le changement des habitudes de consommation, les exigences d'une consommation saine et hygiénique imposées par la crise sanitaire, offrent encore plus d’opportunités. Les produits certifiés halal sont connus comme étant de meilleure qualité avec des normes de production plus sûres pour la santé», explique Hassan Sentissi Idrissi, président de l’ASMEX.

Force est de noter que le secteur des produits halal marocains a été jusque-là sous-exploité. Une ouverture sur le marché russe serait donc une énorme opportunité pour le booster. Mais l’absence d’une feuille de route pour promouvoir ce mode de production freine l’élan de plusieurs entreprises qui souhaitent se mettre au halal, souligne Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les autorités et le secteur privé doivent se mobiliser pour assurer une reconnaissance mondiale au label halal marocain.

Il est à noter que le label halal du Maroc a du mal à se faire reconnaître dans certains marchés, à cause notamment des obstacles commerciaux existants. On apprend que, pour ce qui est de la labellisation, le coût de la certification n’encourage pas les professionnels, notamment les plus petits d’entre eux (TPE et coopératives), à franchir le pas. «Nous devons mettre en place une stratégie halal qui implique tout le monde et avec une approche inclusive», précise Abderrahim Taibi, directeur de l’Institut marocain de normalisation (Imanor). Afin d’aller au-delà de ce blocage, l’ASMEX a émis une série de recommandations.

«L’ASMEX a placé le développement du halal au cœur de ses priorités stratégiques. L’Association a été créée à l’initiative du Club Halal export présidé par Adnane El Gueddari. Cette cellule technique a pour objectif de s’ouvrir sur la diversité de ce marché, de promouvoir le label halal et de contribuer à son homologation à l’international, facilitant ainsi la pénétration des entreprises marocaines sur des marchés exigeant cette labellisation», rappelle Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que le club Halal Export de l’ASMEX a sondé les avis des professionnels pour connaître leurs motivations et identifier leurs attentes sur ce marché. Pour aller plus loin, le Club Halal export de l’ASMEX a mis en place un plan d’action sur 5 axes. De même, le club travaille sur la reconnaissance mutuelle du label halal avec d’autres pays pour permettre au Maroc de devenir un hub.