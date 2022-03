Exclusion de la Russie du réseau Swift: une réunion prévue ce soir pour examiner l'impact sur le Maroc

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, s’exprime au cours du point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, le 24 février 2022, à Rabat.

Une réunion entre les représentants de l’Office des changes et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), qui se tiendra au ministère de l'Economie et des Finances, est programmée ce soir, jeudi 17 mars 2022, pour discuter des répercussions sur le Maroc de l’exclusion des banques russes du réseau Swift, a révélé Mustapha Baitas.

Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue du Conseil du gouvernement, ce jeudi 17 mars, a indiqué qu'une réunion se tiendra ce soir pour étudier les différents impacts sur le Maroc de l'exclusion de la Russie du réseau Swift. Cette réunion connaîtra la participation des représentants de l’Office des changes et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM). Agrumiculture: chute du rouble, sanctions contre la Russie, retards de paiement… Les inquiétudes des exportateurs Face à l'offensive de la Russie en Ukraine, la messagerie Swift a été bloquée pour les banques russes. Ce retrait a eu un impact direct sur les exportateurs marocains, notamment des agrumes, qui peinent à récupérer ses créances ou encore sur les étudiants qui ont du mal à recevoir l'argent envoyé par leurs parents.

Par Majda Benthami