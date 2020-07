États-Unis: l'administration Trump dévoile l'ampleur du choc économique du second trimestre 2020

Devant le New York Stock Exchange (NYSE) à Wall Street (New York), le 13 juillet 2020.

Le confinement du printemps a précipité brutalement l'économie américaine dans la récession, et l'ampleur du plongeon du PIB des Etats-Unis entre avril et juin sera dévoilée ce jeudi 30 juillet 2020, au moment même où le nombre de morts liés au Covid-19 est au plus haut dans le pays.