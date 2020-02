© Copyright : DR

Kiosque360. C’est ce qui ressort du nouveau rapport du Global Wind Energy Council (GWEC): le Maroc est en troisième position, mais le meilleur est encore à venir.

«L'Afrique et le Moyen-Orient ont installé 894 MW de capacité éolienne en 2019, soit une baisse de 7% par rapport aux installations de 2018». C'est ce qui ressort du nouveau rapport du Global Wind Energy Council (GWEC), relayé par le quotidien L’Economiste. Et de souligner que la capacité éolienne installée en Afrique et au Moyen-Orient dépasse désormais les 6 GW.

L'Afrique du Sud, l'Egypte et le Maroc sont les champions du continent dans le domaine de l'énergie éolienne, indique le GWEC.

«En termes de capacité prévisionnelle installée, le Royaume occupe la 3ème place en Afrique avec 1,2 GW attendu au cours des cinq prochaines années. L'Afrique du Sud disposerait de 3,3 GW, alors que le l'Egypte totaliserait 1,8 GW», lit-on.

La capacité éolienne dans la région devrait augmenter de 10.732 MW au cours des cinq prochaines années, tirée par des installations en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc et en Arabie saoudite, indique le GWEC.

Rappelons qu’à l’échelle de la région, le Maroc a pris la présidence de l'instance arabe des énergies renouvelables pour les deux années à venir, en marge du 6ème forum international et 5ème forum arabe des énergies renouvelables, tenus les 27 et 28 août dans la capitale jordanienne.

L'instance arabe des énergies renouvelables est une institution qui assiste les sociétés arabes pour changer leur comportement et culture quant à l'utilisation des énergies, à travers la sensibilisation et l'action, pour le transfert des technologies des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique dans le monde arabe.