Kiosque360. 2019 a connu une hausse de 5% des défaillances d’entreprises au Maroc. Euler Hermès table déjà sur 5% de progression en 2020 également.

Alors qu’on avait observé une accalmie au niveau des défaillances d’entreprises en 2018, celles-ci ont repris de plus belle, remarque L’Economiste dans sa livraison du jour. Citant Inforisk, le journal affirme ainsi que le nombre de faillites est en progression de 5% à 8.439. Il faut savoir qu’en l’espace de dix ans, le nombre de faillites a été multiplié par 2,4. Le Maroc fait partie des pays où la conjoncture et les impayés sont les principales causes des défaillances d’entreprises.

D’ailleurs, Euler Hermès table d’ores et déjà sur une hausse de 5% en 2020. Selon L’Economiste, quelque 90.000 entreprises sont dans le couloir de la mort. Le quotidien souligne également que ce sont notamment les secteurs du commerce, de l’immobilier et du BTP qui sont les plus touchés par les défaillances, faisant remarquer qu’au total, en 2019, 2.960 faillites ont été enregistrées dans le commerce et 1.800 dans l’immobilier. Par ailleurs, 3,9 milliards de dirhams de masse salariale sont partis en fumée à cause de cette situation.

Notons qu’au-delà des facteurs liés à la conjoncture, les secteurs les plus touchés sont également ceux dans lesquels les délais de paiement sont parmi les plus mauvais. Le journal précise qu’en plus des efforts déployés par le gouvernement, notamment vis-à-vis des entreprises et autres établissements publics, la CGEM a récemment signé un partenariat avec Inforisk qui, grâce son programme Inforisk Dun Trade, va aider le patronat à y voir plus clair en ce qui concerne les délais de paiement dans le privé.