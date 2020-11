© Copyright : Dr

Kiosque360. Le Maroc et l'Espagne veulent intensifier leur coopération dans le domaine de l’énergie, du gaz, de l’hydrogène.

Le Maroc et l’Espagne renforcent leur partenariat en matière d’énergie, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi 17 novembre. Le quotidien indique que le ministre de l’Energie, Aziz Rabbah, et son homologue espagnol ont récemment eu une visio-conférence qui a permis de soulever plusieurs questions d’intérêt commun, telles que le gaz naturel, l’interconnexion électrique entre les deux pays, la coopération potentielle dans le domaine de l’hydrogène, ainsi que la concrétisation de la Déclaration conjointe de la feuille de route sur le commerce d’électricité à base d’énergies renouvelables. Rappelons que cette dernière a été signée entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal, la France et l’Allemagne, en marge de la COP22, tenue à Marrakech en novembre 2016.

Soulignons qu’en ce qui concerne le gaz naturel, les deux responsables ont réitéré leur volonté commune de poursuivre les discussions et les études relatives à l’interconnexion gazière. Au sujet de l’interconnexion électrique, les deux parties ont convenu d’activer la mise en œuvre du mémorandum d’entente relatif au développement d’une troisième interconnexion électrique Maroc-Espagne. On apprend aussi que les deux parties ont appelé à intensifier les activités du groupe de travail constitué de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et de l’entreprise espagnole Red Electrica, faisant également remarquer l’importance de l’intensification de la coopération dans le domaine de l’hydrogène. Selon Aujourd’hui Le Maroc, les deux parties ont proposé que des contacts puissent être établis par les autorités marocaines compétentes avec leurs homologues espagnols, afin d’examiner les possibilités de coopération offertes par ce secteur.