Le Maroc conforte son avance sur les autres pays de la sous-région. C’est ce que rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour, indiquant que le Royaume est champion dans cette filière, notamment en ce qui concerne le transport et l'installation. Le journal revient, en effet, sur le partenariat stratégique signé entre Paradiso Fratelli SRL, le leader italien dans les métiers de levage appliqués aux projets éoliens, et la société marocaine Somalev Cranes & Logistics, l’une des championnes nationales de l’ingénierie de levage lourd, de la manutention, du transport exceptionnel et du transfert industriel.

C’est une première pour la production éolienne au Maroc, fait ainsi remarquer Les Inspirations Eco. Dans le détail, à travers cette joint-venture, les deux opérateurs s’engagent ensemble pour la fourniture de prestations d’ingénierie de levage lourd, de manutention, de montage et d’installations spécifiques relatives aux projets éoliens réalisés au Maroc, dans la région MENA et en Afrique. On apprend aussi que cette alliance a déjà commencé à décrocher des distinctions, puisque ce partenariat d’envergure stratégique a été salué par la Chambre de commerce italienne au Maroc.

«La création de cette structure est en passe de devenir le leader de la région dans les métiers de services aux projets éoliens», font observer les deux partenaires qui estiment aussi que la nouvelle entité repose sur un parc matériel large et diversifié qui offre une capacité de levage allant jusqu’à 1.200 tonnes, mais aussi sur la présence d’équipes spécialisées expérimentées et hautement qualifiées. La joint-venture a d’ores et déjà gagné des marchés. Les Inspirations Eco précise, à ce propos, que l’entreprise est opérationnelle dans le domaine de l’installation de fermes éoliennes, notamment sur le projet de 150 MW à Taza.

Force est de rappeler que le Royaume se positionne comme un acteur majeur dans les énergies renouvelables en Afrique. Dans le domaine de l’éolien, le Maroc poursuit ses investissements dans de nombreux projets. D’ailleurs, selon l’agence Reuters, le Royaume prévoit d’investir 14,5 milliards de dirhams dans un programme éolien intégré qui entrera en service d’ici 2024. Selon l’Observatoire marocain de l’énergie (OME), la transition énergétique au Maroc a commencé à porter ses fruits, et la part de l’éolien et du solaire dans la puissance électrique installée, qui n’était que de 2% début 2009, a atteint 13% en 2016.