Dans un communiqué, le ministère des Finances annonce la réalisation de la première opération de financement garantie à travers le Fonds de garantie des établissements et entreprises publics (FGEEP) géré, pour le compte de l’Etat, par la Caisse centrale de garantie (CCG).

Grâce à ce nouveau mécanisme de garantie, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a pu clôturer avec succès un emprunt obligataire portant sur un montant de 2 milliards de dirhams, à taux fixe, d’une maturité de 30 ans amortissable, avec 15 ans de délai de grâce, indique le ministère des Finances dans son communiqué.

Cette émission a eu lieu entre le 7 et le 10 décembre 2020 et a connu un grand engouement, avec une sursouscription de l'ordre de quasiment deux fois le montant émis, et a connu la participation active de la majorité des investisseurs institutionnels de la place.

Grâce à cette opération, un nouveau pas a été franchi pour une consolidation du compartiment des émissions obligataires par un nouveau mécanisme de garantie qui élargit les instruments de financement à la disposition des Entreprises et établissements publics (EEP), lequel diversifie les possibilités de placements offertes aux investisseurs, explique le ministère des Finances.

Pour rappel, la création du FGEEP a été décidée, lors de la septième réunion du Comité de veille économique (CVE) du 8 mai 2020.

Ce nouveau mécanisme de garantie a pour objet de garantir les ressources financières levées par les entreprises et établissements publics sous forme d’émissions obligataires, d’emprunts bancaires et autres instruments de dette.

La garantie de ce Fonds peut porter sur des financements domestiques ou extérieurs.

La garantie du FGEEP bénéficie aux établissements de crédit, aux investisseurs obligataires, aux fonds de dette privée, aux fonds de placement collectifs en titrisation et aux différents bailleurs de fonds.