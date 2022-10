© Copyright : DR

Kiosque360. Axe majeur du programme gouvernemental, la promotion de l’emploi fait l’objet de plusieurs programmes, à l’instar de «Awrach et de Forsa». Un an après sa nomination, quel bilan pour l'Exécutif ? Éléments de réponse dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Le gouvernement en a fait une priorité. Dans le cadre de son objectif de consolider les piliers de l’Etat social, l’Exécutif œuvre pour la promotion de l’emploi. «Il constitue un axe majeur du programme gouvernemental», assure La Vie Éco dans sa livraison hebdomadaire. Il en veut pour preuve la place importante accordée à l’emploi dans le projet de loi de finances au titre de l’année 2023.

Un an après la nomination de l’Exécutif, l’hebdomadaire La Vie Éco dresse un bilan de l’action gouvernementale en matière d’emploi. Premier projet phare proposé par le cabinet d’Aziz Akhannouch: le programme «Awrach», lancé par au premier trimestre de l’année 2022 et dont le prolongement en 2023 devrait permettre de toucher 250.000 bénéficiaires. «Le gouvernement a lancé une nouvelle génération de programmes visant l’insertion dans le marché du travail des personnes affectées par la pandémie et la libération des énergies et des initiatives individuelles des jeunes», explique le Chef du gouvernement, cité dans les de l’hebdomadaire. Pour 2022, l’Etat a mobilisé 2,25 milliards de dirhams. La même somme est prévue pour 2023.

Selon l’hebdomadaire, dans son volet consacré aux chantiers généraux temporaires, le programme a été déployé dans 75 provinces et préfectures ciblant plus de 97.000 bénéficiaires prévisionnels, soit 97% de l’objectif fixé au titre de 2022 de 100 000 bénéficiaires. Au 6 septembre dernier, le nombre de personnes ayant bénéficié du volet insertion durable s’élève à 2395 bénéficiaires.

Par ailleurs, l’hebdomadaire précise que l’action du gouvernement en la matière s’inscrit en continuité avec ses prédécesseurs. Ainsi, les autres programmes relatifs à la promotion de l’emploi ont été maintenus en 2022 et proposés dans le Projet de loi de finances pour l’année 2023, à l’instar des programmes Idmaj, Tahfiz, Taehil ou encore le programme auto-emploi.

En outre, La Vie Éco précise que l’Exécutif a également mis en œuvre, en 2022, une mesure phare, à cheval entre la promotion de l’emploi et la stimulation de l’entreprenariat et de la création d’entreprises. Il s’agit du programme «Forsa», lancé en avril dernier, qui, «fort de son succès et la réalisation de ses objectifs, sera reconduit en 2023», affirme l’hebdomadaire.