Kiosque360. L’électrification rurale du programme énergétique intégré conduit par le Maroc en partenariat avec la BAD et dont la date butoir est fixée au 30 juin 2022, a atteint un taux de réalisation de 96% à fin mars 2022. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Conduite par le Maroc en partenariat avec la Banque Africaine de développement (BAD), l’électrification rurale du programme énergétique intégré avance avec succès. Alors que la date butoir est fixée au 30 juin 2022, soit 18 mois avant la date de clôture du projet initialement fixée à fin 2023, le taux de réalisation global s’élève à 96% à fin mars 2022, aussi bien en termes de villages électrifiés qu’en termes de foyers raccordés au réseau électrique, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 mars.

Dans le détail, ce sont, à fin mars 2022, 3.172 villages électrifiés, soit 90.121 foyers sur les 3.311 villages regroupant 93.964 ménages relevant de 53 Provinces. «L’Objectif de Développement et l’État d’Exécution sont notés très satisfaisants et aucun critère d’exécution du projet n’a été noté insatisfaisant; ce dernier est donc classé parmi les opérations non potentiellement problématiques de la Banque, conformément à la méthodologie de notation de l’EER (état d’exécution et les résultats)», appuie la Banque Africaine de développement dans une note sur le sujet.

Ce programme s’inscrit dans le cadre du programme intégré éolien, hydraulique et électrification rurale, répondant à la vision stratégique du Maroc afin d’améliorer sa sécurité énergétique, assurer l’accès à l’énergie aux zones rurales et augmenter la part des énergies renouvelables et propres, tout en atténuant les effets de sa production d’énergie électrique sur le changement climatique, rappelle le journal qui ajoute que ce programme permettra aussi une plus grande participation du secteur privé dans la production indépendante d’énergie éolienne et contribuera à l’amélioration de la balance commerciale du Maroc (97% des sources d’énergie primaire proviennent de l’importation).