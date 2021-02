© Copyright : DR

L’inclusion financière a été érigée au rang de priorité par les autorités du pays, afin d’en faire un puissant levier de développement économique et de réduction des inégalités. Il est en effet démontré qu’une amélioration de l’accès aux services financiers (comme les comptes d’épargne, le crédit, les produits d’assurance, etc.) permet aux individus de se prémunir contre l’adversité et d’échapper à la pauvreté, mais aussi d’encourager l’entreprenariat et de stimuler la croissance économique.

Au cœur de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) élaborée par le Maroc dès 2016, et dont les actions menées sur le terrain commencent à se concrétiser, se trouve l’éducation financière. La promotion de l’inclusion financière requiert en effet d’inculquer aux populations cibles, notamment les femmes, les jeunes, les ruraux, les TPE, etc.) les fondamentaux et les bases de la finance, grâce à un effort d'information, de formation et de d'éducation.

C’est précisément sur ce volet de l’éducation financière que l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), l’institution en charge de réguler et de superviser le secteur des assurances et la prévoyance sociale, s'est pleinement investie ces dernières années.

L’engagement ferme de l’Autorité en faveur de l’éducation financière se matérialise par la multiplication d’actions de communication, en vue de sensibiliser et d’éduquer les consommateurs et les citoyens sur leurs droits et obligations en ce qui concerne l’assurance, la retraite, la couverture médicale, etc. Objectif de la démarche: fournir aux consommateurs les clés pour comprendre les différents produits d’assurance et de prévoyance sociale et leur importance, etleur permettrede faire des choix adéquats, en toute connaissance de cause, pour profiter pleinement de leurs droits.

Il faut dire que les enjeux sont énormes, dans la mesure où une frange importante de la population marocaine, notamment les individus à faibles revenus, demeure exclue des offres en produits et services d’assurance. Avec un taux de pénétration de l’assurance (ratio entre le chiffre d’affaires réalisé par les primes émises sur PIB du pays) de seulement 3,9% en 2019, le Maroc est certes sur le podium continental, mais reste loin derrière les pays les plus avancés en la matière.

Dans ce sens, l’ACAPS, qui s’est donné comme priorité d’implémenter un secteur d’assurance plus inclusif, a développé et lancé un vaste dispositif de vulgarisation destiné au grand public. Ce dispositif d’envergure, déployé à grande échelle, consiste en un catalogue varié de supports originaux, modernes, didactiques et surtout très instructifs.

Parmi ces supports, on retrouve «Les Dicos de l’ACAPS», qui se présentent sous forme de fiches qui démystifientles termes du monde de l’assurance et de la prévoyance sociale. Rente viagère, valeur vénale, capitalisation, responsabilité civile... Autant de mots spécifiques au jargon des assurances qui sont dûment définis et expliqués de manière ludique, avec «Les Dicos de l’Acaps».

«Les fiches Step By Step» constituent un autre support phare déployé par l’ACAPS dans le cadre de son dispositif d’éducation financière. Ces supportsdécrivent de manière simple les étapes à suivre en cas de sinistre, d’accident, etc. Citons par exemple les fiches «Etudiant: comment bénéficier de l’Assurance Maladie Obligatoire, «Si vous avez été victime d’un accident de travail», «Si votre voiture a été volée», etc.

Aux côtés des «Step by Step», l’ACAPS a également concocté «Les fiches conseils», un support au travers duquel l’Autorité éclaire et conseil les assurés, adhérents et affiliés, sur les différents sujets les concernant. On retrouve ainsi des fiches conseils concernant l’assurance automobile, le contrat d’assurance, la retraite, ou encore l’assurance accidents de travail.

Pour que les efforts de sensibilisation puissent atteindre un maximum d’audience, l’ACAPS a également investi le champ des médias radiophoniques. L’Autorité mène en effet, depuis 2018, une campagne de sensibilisation, sous forme de capsules radiophoniques à destination du grand public sur les ondes des principales radios marocaines, notamment à travers une émission interactive qui permet aux auditeurs de poser leurs principales interrogations relevant de l’assurance. Ces capsules radiophoniques reprennent les informations essentielles à retenir pour les assurés tels que leurs droits et obligations, les différents points de vigilance, mais aussi les points importants à retenir pour certaines notions et produits d’assurance (responsabilité civile, assurance auto, etc.).

Les principaux médias sociaux sont, bien sûr, également sollicité. Un dispositif de communication digitale a ainsi été déployé, s’appuyant sur une stratégie axée sur la présence et la visibilité sur les réseaux sociaux. Des contenus spécifiques à destination du grand public, axées autour d’une ligne éditoriale et des thématiques dédiées, sont régulièrement publiés par l’ACAPS.

Sur Internet toujours, des webinaires pour le grand public ont été lancéssur les thématiques de l’assurance et de la prévoyance sociale avec des animateurs reconnus dans la vulgarisation comme Mustapha Fekak, alias Swinga.

L’ACAPS a couronné ce dispositif de grande ampleur par le lancement, au cours de ce mois de février, d’une série de capsules en motion design, avec pour thématiques la protection des assurés -et la plateforme des réclamations, la retraite, l’assurance, etc.

Des guides à destination du grand public ont également été lancés. Ils abordent des thématiques précises, telles que les droits et obligations des assurés, la couverture contre les événements catastrophiques, etc.

Notons pour finir que l’ACAPS ne compte pas s’arrêter là. De nouveaux supports sont en cours de production et viendront enrichir, prochainement, ce dispositif.