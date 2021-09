© Copyright : DR

Kiosque360. L’économie nationale reprend des couleurs. En effet, d’après la Direction du Trésor et des finances extérieures, les activités non agricoles enregistrent des évolutions positives à fin juillet 2021, le tout combiné à la bonne dynamique de la campagne agricole 2020-2021. Explications.

A fin juillet 2021, des évolutions positives ont marqué les activités non agricoles, selon la dernière note de conjoncture de la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 20 septembre, rappelant au passage que l’économie nationale a enregistré une croissance de 1% au premier trimestre 2021 contre 0,9% à la même période en 2020.

L’une des raisons de cette dynamique? La bonne saison agricole qui se traduit notamment par une production des trois céréales principales à 103,2 M.Qx, soit +221% par rapport à la campagne précédente. Une belle performance qui se reflète également en termes d’exportations. Par exemple, les produits maraîchers affichent une progression de 6% comparativement à la saison précédente, les poivrons et les piments de +20%, les myrtilles de +29%, les framboises de +13% et les fraises +8%.

Autre indicateur: la production des industries manufacturières (hors raffinage de pétrole). Elle s’est améliorée de 19,9% au deuxième trimestre 2021 contre -21,4% au deuxième trimestre 2020. Une évolution perceptible notamment «au niveau de la métallurgie (+98,9%), l’industrie automobile (+85,3%), la fabrication de machines et équipement (+83%), la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (+79%) et la fabrication d’équipement électrique (+69,7%)», indique la DTFE.

A fin juillet 2021, la production locale d’électricité a également augmenté de 7,1% contre une baisse de 6,6% enregistrée il y a un an. Dans ses colonnes, le journal zoome aussi sur le solde des échanges d’énergie (Espagne-Algérie) qui est revenu à -152,7 GWh durant les sept premiers mois de 2021, en liaison avec la progression de 50,7% des exportations et le recul de 6,7% des importations. Quant à la consommation d’électricité, elle a connu un rebond de 6,1%.