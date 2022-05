© Copyright : DR

L’axe Maroc-Brésil se porte bien surtout sur le plan des échanges commerciaux. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi, indiquant que Rabat accueille une importante délégation officielle brésilienne. Cette délégation, qui est conduite par le ministre de l’agriculture, Marcos Montes, veut renforcer la coopération existante entre les deux pays.

Selon Aujourd’hui Le Maroc, les officiels brésiliens attendent beaucoup de ce déplacement au Maroc qui constitue un partenaire «stratégique» pour le Brésil. C dernier tient à consolider davantage la coopération économique, notamment agricole, avec le Royaume. Le secrétaire au commerce et aux relations internationales du ministère brésilien de l’agriculture et de l’élevage, Jean Marcel Fernandes explique que cette visite de la délégation brésilienne s’inscrit dans le cadre de la préparation d’accords pour plus d’échanges et pour le renforcement des relations «déjà excellentes» entre les deux pays.

«Dans un marché mondial en proie à des tensions sur les prix des matières premières, le Brésil veut sécuriser ses importations, notamment pour son secteur agricole. Dans ce sillage, le responsable brésilien a insisté sur l’importance du Maroc pour l’agroalimentaire brésilien, faisant observer que le Royaume était le 3e fournisseur d’engrais du Brésil en 2021, représentant 10,5% du total importé par le pays sud-américain, un des principaux greniers de la planète», note-t-on.

Concernant les engrais, le secrétaire au commerce et aux relations internationales du ministère brésilien a indiqué que la délégation se rendant au Maroc «va entamer des contacts avec le Groupe OCP, qui est le plus gros fournisseur de phosphore au Brésil (environ 40% des importations) et qui a déjà des investissements au Brésil».

Le Brésil est devenu ces dernières années l’un des principaux partenaires économiques du Maroc et les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 466,3 millions de dollars au premier trimestre 2022, marquant un bond de 18,24% par rapport à la même période de l’année dernière. Aussi, selon des données du ministère brésilien de l’économie, les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint 223,56 millions de dollars au cours du premier trimestre 2022, soit une baisse de 11,24% par rapport à la même période de l’année dernière.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que pour le secrétaire au commerce et aux relations internationales du ministère brésilien de l’agriculture et de l’élevage, Jean Marcel Fernandes, d’autres mesures sont nécessaires pour augmenter et consolider ces flux, d’où l’importance de conclure des accords commerciaux» entre le Maroc et le Brésil. Il a aussi ajouté qu’il est important d’aller de l’avant dans la signature d’un accord de libre-échange entre le Maroc et le Marché commun du sud (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay), à l’instar de celui conclu avec l’Egypte en 2017.