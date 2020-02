© Copyright : DR

Kiosque360. Lors de la 20ème session du Congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau, il a été jugé nécessaire d’ouvrir de nouvelles voies de développement du secteur de l’eau en utilisant les solutions intelligentes, la transformation digitale et les financements.

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et président de l’Association africaine de l’eau (AAE), Abderrahim El Hafidi, a souligné à Kampala, en Ouganda, l’importance d’ouvrir de nouvelles voies de développement du secteur de l’eau en Afrique, rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 27 février.

S’exprimant à l’ouverture de la 20ème session du Congrès international et exposition de l’AAE (24-27 février), El Hafidi a jugé nécessaire d’ouvrir de nouvelles voies de développement du secteur de l’eau par l'utilisation de solutions intelligentes, la transformation digitale, les financements innovants, la résilience aux changements climatiques et le développement des énergies renouvelables. L'objectif est de généraliser l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement dans le continent africain, rapporte un communiqué de l’ONEE.

La cérémonie d’ouverture de ce congrès a connu la participation du président de la République d’Ouganda, Kaguta Museveni, de plusieurs membres du gouvernement ougandais, dont Ronald Kibuule, ministre d’Etat chargé de l’eau, ainsi que des dirigeants de la «National Water and Sanitation Corporation (NWSC)».