Dans un communiqué, le groupe Palmeraie Holding annonce avoir signé le contrat d’acquisition du géant nigérian Mouka par sa filiale Dolidol, renforçant ainsi sa position en tant qu'opérateur panafricain dans le secteur de la mousse polyuréthane et de la literie.

Fondée en 1972, Dolidol accélère son plan de diversification géographique sur le continent africain, avec un total de 7 unités de production réparties dans 5 pays, dont au Maroc et en Côte d'Ivoire où il s’est installé dès 2016, et d’où il dessert les pays frontaliers dans la région de l’Afrique de l’Ouest comme le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Libéria.

«L'acquisition du Nigérian Mouka vient compléter sa croissance dans la région avec un marché-cible d'environ 200 millions de Nigérians. L’expansion de Dolidol s’étend aussi vers l’Afrique de l’Est, en rentrant majoritairement dans le capital d’un grand opérateur en Ethiopie, deuxième marché le plus peuplé du continent. Dolidol est également en cours d’acquisition d’un opérateur en Ouganda, ce qui lui permettrait de desservir les pays frontaliers comme le Soudan, la Somalie, le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie», annonce Dolidol dans son communiqué.

Fondée en 1959, Mouka est un fabricant de matelas en mousse de polyuréthane au Nigeria, doté de trois usines. Ses produits sont distribués dans plus de 1.000 points de vente.

Dans la cadre de sa diversification transversale, Dolidol est également présent sur divers produits destinés à l'industrie automobile, approvisionnant Renault et PSA depuis sa base au Maroc.

Dolidol a récemment démarré l'exploitation d'une usine de recyclage qui a nécessité un investissement de 200 millions de dirhams, pour transformer les bouteilles plastiques PET usagées en fibres de polyester.

Dolidol intervient également, à travers Bois&Co, dans le domaine de la menuiserie industrielle (portes, placards et cuisines).