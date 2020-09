La transition énergétique revient en force à l’heure de la pandémie de Covid-19. En effet, cette crise a permis de remettre au cœur des priorités les défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels le monde fait actuellement face, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 3 septembre.

Dans cette perspective, l’économie verte représente une opportunité pour construire un avenir énergétique durable et plus sûr. Elle constitue en même temps une mine d’or non encore exploitée en matière de création d’emplois, notamment dans les régions éloignées. C’est dans ce sens que le Cluster solaire en partenariat avec l’association Midelt Mobadara et Masen vient de lancer le projet «L’entrepreneuriat vert, vecteur clé du développement durable» dans la province de Midelt, avec le soutien de la Fondation Drosos. «Un projet dont la particularité est de concilier deux piliers indissociables du développement durable: le développement social et la protection de l’environnement. Le programme a pour but de renforcer les capacités des provinces éloignées ou à faible niveau de développement économique. Il cible Midelt comme première province pilote, au vu du potentiel en énergies renouvelables et efficacité énergétique (ER/EE) de la région», indique le Cluster solaire, ajoutant que l’objectif principal serait d’accompagner les jeunes de la province dans la création d'activités génératrices de revenus et l'insertion dans des structures ou projets verts de la Région.

Dans le détail, le programme prévoit, entre autres, l’élaboration d’une étude sur le potentiel des filières vertes à Midelt, un mapping de l’offre et de la demande, des journées de sensibilisation de l’écosystème de la Région, des formations en fonction des besoins de la cible et des événements de promotion des métiers verts. Pour les initiateurs de ce projet, la province connaît un taux de chômage élevé, ce qui entraîne une «migration professionnelle» vers les grandes villes côtières comme Casablanca, Rabat, Tanger. Ainsi, la finalité derrière cette initiative serait d’améliorer l’autonomie et les conditions de vie des jeunes de Midelt, en favorisant la création des initiatives économiques, sociales et écologiques durables et inclusives grâce à un accompagnement personnalisé. Plus concrètement, le programme agira sur deux volets en parallèle, à savoir l’insertion des jeunes de la Région dans des activités ou entreprises opérant dans les métiers verts et l’accompagnement à la création d’activité génératrice de revenus dans les filières vertes et ce, sur une durée de 3 ans, expliquent les auteurs de ce projet.