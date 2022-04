© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030, l’Agence de développement agricole se penche sur l’installation de Centre régionaux des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires. Cet article est une revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

Pour encourager l’entreprenariat dans le secteur agricole, la solution est bien connue: mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets les conditions, l'accompagnement ainsi que le soutien financier nécessaire leur permettant de mener à bien leurs projets.

C’est ce que s’apprête à faire l’Agence de développement agricole (ADA) en se penchant aujourd’hui sur la mise en place d’un programme qui leur est dédié dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Eco explique que l’ADA planche sur l’installation de Centres régionaux des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA). À l’image des Centres régionaux d’investissement (CRI), ces structures mèneront des campagnes de communication et de sensibilisation autour de l’entrepreneuriat en agriculture et agro-industrie et orienteront de bout en bout les porteurs de projets.

L’objectif est d'assurer une meilleure attractivité des jeunes entrepreneurs et des organisations agricoles. Les CRJEA ambitionnent également de constituer une plateforme de partenariats avec les partenaires de développement territorial et local, notamment l’INDH, le CRI, les banques (GCAM et autres), les interprofessions agricoles, les Chambres d’agriculture, les champions régionaux… et un pont fonctionnel à proximité des instituts techniques agricoles du ministère, de l’OFPPT et de l’ANAPEC.

Concrètement, les CRJEA devraient occuper le rôle d’un centre d’incubation qui se charge de la sélection et l’évaluation des projets, mais aussi de la formation, du coaching pratique des porteurs des projets dans l’élaboration des plans d’affaires et leur mise en relation avec le secteur bancaire, précise l’hebdomadaire. Autre mission de ces centres régionaux: apporter des conseils adaptés d’accompagnement des projets entrepreneuriaux locaux focalisés sur les besoins du territoire.

Toujours selon La Vie Eco, ces CRJEA devraient jouer aussi le rôle de relais en vue de faciliter l’accès aux marchés locaux pour les jeunes entrepreneurs et les femmes rurales. Ces centres joueront le rôle d’intermédiation entre les jeunes entrepreneurs et les différentes structures impliquées.