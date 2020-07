© Copyright : DR

Le ministère de l’Intérieur incite les walis de régions et gouverneurs de préfectures d’arrondissements à accélérer la généralisation de la plateforme «Rokhas.ma» au niveau de leurs territoires, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 28 juillet. Le quotidien rapporte ainsi qu’une récente circulaire signée par Khalid Safir, wali directeur général des collectivités locales, invite ces divers responsables au niveau local à prendre «toutes les mesures nécessaires à son adoption en tant que canal obligatoire et unique de réception, instruction et délivrance des autorisations de nature urbanistique et/ou économique».

La circulaire détaille, en effet, les modalités de pilotage de la généralisation de la plateforme et le processus de suivi du respect des délais. On apprend que les dossiers relatifs aux projets de lotissements et aux groupements d’habitation déposés au niveau de la plateforme «CRI-Invest» ne devraient plus être examinés et que leurs pétitionnaires seront invités à soumettre leurs demandes d’autorisation à travers la plateforme «Rokhas.ma». D’ailleurs, le ministère de l’Intérieur rappelle aux walis de régions et gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements la nécessité d’assurer un suivi rapproché de la bonne exploitation de cet outil digital mis à leur disposition, et ceci à travers la mise en place d'un comité régional d’exécution et de suivi, fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que des dépassements importants des délais de délivrance de permis de construire ont été constatés avec un délai moyen qui dépasse les 150 jours dans certaines communes, alors que les délais fixés ne devraient pas être supérieurs à 30 jours en moyenne.

Soulignons que le département de l’Intérieur exhorte aussi les walis de régions et gouverneurs des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements à assurer une large diffusion de ce document auprès des CRI, des Communes, des Agences Urbaines et de tous les services relevant de leurs commandements, en veillant à son exécution. Force est de noter que le déploiement de la plateforme Rokhas s’inscrit dans le cadre du développement de l’administration numérique et de l’amélioration de l’environnement des affaires (Doing Business). Aujourd’hui Le Maroc rappelle qu’à ce jour, 1.000 collectivités territoriales font usage de la plateforme «Rokhas.ma», qui englobe les autorisations économiques et les autorisations urbanistiques.