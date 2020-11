© Copyright : DR

Kiosque360. C’est le boom du paiement en ligne en 2020, comme le met en avant le Centre monétique interbancaire (CMI), et ce malgré une activité monétique complètement perturbée par la crise sanitaire.

L’activité monétique marocaine s’élève à 233,7 milliards de dirhams générés par 271,1 millions d’opérations, comme le révèle le Centre monétique interbancaire (CMI). Alors que le volume global était en hausse de +7,8% durant le 1er trimestre 2020, il a basculé de -8,9% sur la période des 9 premiers mois de 2020. Une baisse de 11,4% du nombre des transactions effectuées et de 8,9% en valeur a été enregistrée, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 novembre.

Toutefois, le moyen de paiement le plus plébiscité ces derniers mois a été le paiement en ligne. 10 millions d’opérations (soit +41,5%) ont été comptabilisées, représentant une valeur de 4,3 milliards de dirhams, soit + 24% comparé à la même période de l’année passée. Des opérations réalisées en majorité par des cartes marocaines: 96,5% en nombre de transactions et 94,8% en montant. Dans le détail, ce sont 9,7 millions de transactions en ligne par carte marocaine à fin septembre (+41,4%) pour 4,1 milliards de dirhams (+28,1%) à fin septembre, comme le précise le journal.

S’agissant des opérations via les cartes étrangères, elles sont en recul. Elles comptent 7,5 millions d’opérations pour un montant de 9,3 milliards de dirhams, soit -53,3% en nombre et -56,4% en montant, le paiement représentant 4 millions d’opérations et 4,2 milliards de dirhams, et les retraits 3,5 millions d’opérations et 5 milliards de dirhams. Les secteurs ainsi impactés par ce repli? L’hôtellerie qui capte 35,8% des paiements par cartes bancaires étrangères, la restauration avec 12,4%, la grande distribution avec 11,5%, les bazars avec 7,6%, le Duty Free avec 4,4% et l’habillement avec 3,7%.