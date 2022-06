Les taux d’emprunt des crédits immobiliers sont au plus bas, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Le quotidien rapporte qu'Afdal.ma, simulateur comparateur des crédits immobiliers, révèle, dans son dernier baromètre, un taux moyen au Maroc de 4,10% hors taxe fixe au mois de mai, et ce toutes durées confondues. On note que ce repli est lié à plusieurs facteurs, notamment à l’actualité du marché immobilier ou encore à la conjoncture internationale. «Sur la base des 419 pré-accords de principe distribués par Afdal.ma en mai, les taux immobiliers continuent de diminuer et ont été réduits jusqu’à 3,9% hors taxe fixe», indique Afdal.ma dans son analyse. La même source poursuit en faisant remarquer que les taux bas ont permis à de nombreux acheteurs d’accéder au marché immobilier et que les banques ont donc tout fait pour maintenir les taux à ce niveau. «Ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs: la volonté de la banque centrale de ne pas étouffer la croissance, le besoin de compenser la hausse des prix immobiliers, la concurrence plus forte entre les banques, etc.

Dans les détails, les emprunts immobiliers portant sur un montant de 80.000 à 1.500.000 dirhams ont baissé de 0,10 en taux fixe. Pour ce qui est des prêts contractés à moins de 800.000 dirhams, leurs taux ont diminué de 0,03% en fixe hors taxe.» S’agissant des taux de l’assurance décès-invalidité, Afdal.ma indique qu’ils ont stagné à une moyenne de 0,40% au mois de mai, faisant ressortir le taux annuel effectif global à une moyenne de 4,91% fixe. Et d' ajouter que la concurrence entre établissements prêteurs s’est intensifiée à l’aube de la période estivale. «Une tendance qui explique en partie la baisse des taux observée. Une baisse souvent accompagnée d'offres promotionnelles pour notamment encourager les primo-accédants à acquérir un bien même avec un apport personnel limité, alors qu’ils n’auraient pu se le permettre quelques années auparavant», poursuit Aujourd’hui Le Maroc.

La même source précise qu’en mai 2022, 414 pré-accords, sur les 419 générés, indiquent une durée d’emprunt inférieure à 15 ans. La moyenne sur l’ensemble est de 19 ans. «En effet, on remarque une énorme baisse de quotité de financement pour la majorité des tranches de crédit, à part pour ceux entre 1.200.000 et 1.500.000 dirhams, et de 2.000.000 à 3.000.000 dirhams», renchérit Afdal.ma, ajoutant que la quotité de financement a baissé de 37,90% pour les crédits à l’habitat de plus de 3.000.000 dirhams. Aujourd’hui Le Maroc conclut en soulignant qu’en général, la baisse de la quotité de financement s’enregistre à 2,77% entre mai et avril de l’année 2022 et que, en conclusion, les taux d’emprunt pratiqués aujourd’hui sont très compétitifs.