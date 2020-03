© Copyright : DR

Kiosque360. Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus, l’Alliance des économistes istiqlaliens fait part de ses recommandations au gouvernement.

L’Alliance des économistes istiqlaliens (AEI) mesure toute la gravité de la menace que fait peser le coronavirus, rapporte Les Inspirations Eco qui, dans sa livraison du jour, indique que l’Alliance a lancé une alerte sur les effets économiques et sociaux du coronavirus sur l’économie nationale. L’Alliance souligne que le Maroc pourrait perdre jusqu’à 1,5 point de croissance en fonction de l’évolution de cette épidémie dans le temps et dans l’espace. L’AEI estime aussi que, compte tenu de l’ouverture de l’économie marocaine sur le reste du monde, elle risque d'être impactée par le ralentissement de l’activité économique en Chine. Et d'ajouter que les secteurs tels que le tourisme, l’artisanat et les secteurs exportateurs en général seront durement impactés.

De même, le journal indique que la sécheresse persistante de cette année n’arrange pas les choses pour l’économie nationale. Les Inspirations Eco souligne que l’Alliance signale une baisse attendue de la demande adressée au Maroc, aussi bien en produits qu’en services notamment agricoles, touristiques, ou liés au transport et à l’artisanat. On note aussi une perturbation des chaînes d’approvisionnement pour certains produits de première utilité destinés aux entreprises et aux ménages. Le quotidien pointe également du doigt la dégradation de la situation financière de plusieurs opérateurs économiques, notamment les PME, les TPE, le commerce de proximité et les artisans.

En termes de recommandations, dans un premier temps, l’AEI invite le gouvernement à une prise en charge intégrée de cette crise pour en endiguer les menaces et, le cas échéant, en saisir les opportunités en mettant en place un comité de veille stratégique. L’alliance prône aussi la mise en place d’un programme approprié de lutte contre les effets de la sécheresse pour soutenir le pouvoir d’achat des petits et moyens agriculteurs. Les économistes istiqlaliens recommandent aussi, entre autres, la mise en place de mesures incitatives pour le maintien des emplois, par le biais de mécanismes de soutien aux entreprises les plus touchées.