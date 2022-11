© Copyright : DR

Kiosque360. Le port d’Agadir voit grand pour son avenir. Dans l’objectif de doper sa performance logistique, le port envisage plusieurs actions. Les détails dans cette revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

L’amélioration des performances logistiques du port d’Agadir constitue le nouveau chantier ouvert par l’Agence nationale des ports (ANP), rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. «Compte tenu de son hinterland, le port d’Agadir joue un rôle important dans le développement de l’économie régionale. C’est le débouché naturel des activités agroalimentaires et des richesses halieutiques, non seulement de la région du Souss-Massa, mais également de tout le sud du Royaume», rappelle Aujourd’hui Le Maroc.

A noter que le trafic du port, à fin 2021, avait atteint 5.603.425 T, dont 3.113.303 T à l’import et 2.490.122 T à l’export. Il est à souligner que le port de commerce est un port polyvalent et que son trafic est constitué de 31% de conteneurs, 27% de minerais, 16% d'hydrocarbures, 11% de céréales et 15% de marchandises diverses. «Le port dispose de nombreux avantages concurrentiels, notamment sa position géographique stratégique qui fait de lui un lien entre les pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi que les richesses naturelles de la région (minerais, agriculture, poisson) et le tissu industriel, en pleine expansion avec la mise en place du programme d’accélération industrielle et de plusieurs zones logistiques et industrielles dans la région d’Agadir», précise le journal.

On apprend que, dans le but d’accompagner la dynamique actuelle que connaît ce port, l’ANP a récemment lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude portant sur l’évaluation de la performance logistique du complexe portuaire, dans l’objectif de définir les leviers d’amélioration et de mise en place d’un plan d’action pour la chaîne logistique du port. Aujourd’hui Le Maroc note, concernant les détails techniques, que le périmètre défini pour cette étude englobe l’analyse de la chaîne logistique à l’export, depuis le chargement des marchandises dans les unités de production jusqu’à leur embarquement à bord des navires, et l’analyse de la chaîne logistique à l’import depuis le déchargement au port jusqu’à l’acheminement vers les unités de réception. Notons qu’il sera par ailleurs procédé à l’organisation d’une journée de communication pour la restitution des résultats de l’étude de l’écosystème portuaire et l’exposition du plan d’action recommandé pour le développement de la compétitivité logistique du port d’Agadir.